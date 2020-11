"Tengo que llegar dos horas antes al hospital por la falta de aparcamiento"

Llegar al trabajo y tener que esperar una hora o más para poder aparcar. Esta la situación que tienen que vivir cada día numerosos profesionales sanitarios de grandes hospitales de Madrid, como La Paz, el Clínico o el Ramón y Cajal. Debido a la pandemia, la actividad de los hospitales ha aumentado y por tanto, hay un número mayor de trabajadores. Pero hay una evidente falta de parkings. Muchos profesionales sanitarios se ven obligados a acudir hasta con dos horas de antelación para poder aparcar cerca del hospital.

Aroa es enfermera del Hospital de La Paz y tiene que organizarse de esta forma para no perder tiempo al ir a trabajar. “Hay mucha gente que lo que hace es que se va y a lo mejor está ya allí a las 6 de la mañana y ya entra y se echa a dormir. Muchos están ahí durmiendo, que se llevan un cojín en el coche y están durmiendo. Yo con las niñas me resulta imposible. Yo lo que hago es que salgo a las seis y cuarto y llego allí a las seis y media. Y estoy esperando allí para poder entrar.” Espera que se solucione este problema. “Nosotros lo que pedimos es que se pueda habilitar la zona azul y verde de alrededor y utilizar nuestra tarjeta identificativa. Y así no tener que adelantar la hora de entrada.”

SATSE, el Sindicato de Enfermería de Madrid pide al Ayuntamiento que estudie las medidas y reclama soluciones efectivas para poner fin a esta situación, como por ejemplo ampliar las plazas de aparcamiento para los trabajadores.