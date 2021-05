¿Tengo alergia al polen? Dudas y consejos sobre esta patología

Estos días no es raro escuchar toses o estornudos...tranquilo, no es Covid. El Covid además de tos, produce malestar general y fiebre, algo que no vamos a tener si lo que sufrimos es un ataque de alergia. Tenemos niveles altos de polen y la mascarilla que tanto nos está ayudando para protegernos del Covid, también lo hace para evitar el polen. Francisco Feo coordinador del comité de Aerobiología de la Asociación Española de Alergología ha explicado la mascarilla, sobre todo la FFP2 que se adapta bien a la cara, mejora los síntomas porque evita que respiremos partículas de polen. De hecho, el año pasado se demostró que su uso mejoró mucho el cuadro médico de los alérgicos. Pero además de la mascarilla es fundamental llevar un tratamiento durante todo el periodo de polen. No solamente cuando tengamos la crisis. Cuando empieza la época de polen es cuando hay que empezar con el tratamiento de aerosoles y antihistamínicos. Si lo hacemos en la crisis no vamos a conseguir buenos resultados. Además si no abordamos la enfermedad desde el principio, nuestra sensibilidad al polen será cada vez mayor. Es decir, que desarrollaremos síntomas con cantidades cada vez más pequeñas de polen.

Cada vez hay más alérgicos. Se detecta en niños cada vez más pequeños y en personas cada vez más ancianas. En diez años una de cada cuatro personas será alérgica al polen. La razón, la genética pero también la contaminación atmosférica que nos hace más sensibles a la polinización.

Para saber los niveles de polen hay plataformas que se actualizan a diario el nivel de polenes en la región, como la red Palinocam de la Comunidad de Madrid. https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/polen. Los más habituales son las gramíneas, las arizónicas o el olivo. Este último puede viajar 500 kilómetros. Podemos estar respirando en Madrid el polen de Jaen.