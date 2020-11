Tarjeta de transporte, la app que nos permitirá recargar nuestra tarjeta desde el móvil

Es una realidad que cada vez más las aplicaciones para el teléfono móvil van ganando más terreno en ámbitos cotidianos de nuestra vida. Y el Metro de Madrid no iba a ser menos. Pronto estará disponible la app “Tarjeta de Transporte” en la que podremos cargar directamente desde nuestro móvil la tarjeta de transporte. Así nos ahorraremos todos esos paseos a la máquina de Metro, al cajero o al estanco. La Consejería de Transportes lleva trabajando unos meses en el desarrollo de esta app.

El Consorcio Regional de Transportes ya había realizado una prueba piloto con 500 usuarios y que ha permitido corregir errores y mejorar las funcionalidades de la aplicación. Se ha ampliado esta prueba a 50.000 usuarios y desde este martes, podrán probar la aplicación antes de su salida definitiva. Este servicio ya estaba muy demandado por los usuarios y aunque aún no hay una fecha exacta para su lanzamiento, se espera que probablemente ya podamos utilizarlo en Navidad. “Me parece una ventaja. Y cuando voy a ir a clase corriendo lo que sea, me doy cuenta en el autobús, me tengo que bajar, cargarlo en el metro. Es mucho mejor cargarlo desde el móvil, más cómodo.” Telma a veces se despista cuando tiene que recargar su tarjeta de transporte. Con este nuevo servicio piensa que se ahorra más tiempo. “Ahora todo el mundo tiene un teléfono móvil y ahora todos funcionamos por aplicaciones y aparte me parece más higiénico. Hay mucha gente que monta en Metro.” Isabel también considera que hay otras buenas razones de esta futura aplicación. La aplicación va a ser gratuita y Ángel Garrido, el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid asegura que antes de que acabe el año podremos disfrutarla todos.