El sector de Carmena abandona a Errejón en Madrid

Más Madrid, el principal grupo de la oposición en el Ayuntamiento de la capital y eje del proyecto político que emprendió Íñigo Errejón tras su salida de Podemos, vuelve a dividirse tras la brecha que ha provocado la decisión de varios ediles cercanos a Manuela Carmena de no formar parte de la plataforma. Y es que a Más Madrid le ha durado un año el luto por el Gobierno perdido y, sin Carmena, ha estado desdibujado e incluso desaparecido hasta que ha recuperado protagonismo en la crisis del coronavirus por su postura conciliadora con el alcalde del PP, José Luis Martínez-Almeida.

Sin embargo, el grupo municipal vuelve ahora a mirar hacia adentro, tras la decisión de la portavoz política y mano derecha de Carmena en el anterior mandato, Marta Higueras, de no sumarse al proceso de constitución de la nueva organización como partido o plataforma porque "no es el proyecto que creó Manuela", explican desde su entorno. Le han seguido el sobrino político de Carmena, el concejal y hombre de confianza de Higueras, Luis Cueto, y el edil José Manuel Calvo, defensores de que la vocación de Más Madrid no era convertirse en un partido como, según algunas fuentes consultadas por Efe, pretendían los próximos a Errejón.

La portavoz de medios de Más Madrid, Rita Maestre, representante del sector 'errejonista' y con un mayor capital político, pide respeto para la asamblea de militantes que lleva diez meses configurando la estructura, postura apoyada por el edil Nacho Murgui, quien no pertenece al sector de Errejón. Con el planteamiento del futuro de Más Madrid han aflorado de nuevo las divisiones en la formación, que ya mostró sus dos principales almas tras las elecciones municipales cuando Higueras pugnó por la portavocía, que logró compartir con Maestre, y decidió quedarse como concejal en lugar de acompañar a Errejón como diputada nacional de Más País.

Fuentes del sector que encabeza Maestre alegan que la pretensión de Más Madrid no es ser un partido, sino una plataforma "abierta", con "muchas formas de participación y vinculación". "Podrás llamarlo como quieras, pero es un partido", sostienen otras voces discrepantes, que señalan que "hay una enorme reticencia" de usar esa palabra por el "pésimo" ejemplo de Podemos.

Defienden que el grupo municipal ha conseguido una "homogeneidad muy importante" y "valiosísima" en la oposición, bancada desde la que está habiendo "poquísimas discrepancias, por no decir ninguna", al contrario de lo que "ocurría" en la etapa de Gobierno de Ahora Madrid, en la que quedaron patentes diferentes visiones en temas como la Operación Chamartín.

El temor de los próximos a Carmena es que haya una coordinadora autonómica "que afecte" a Más Madrid ciudad y que derive en una "súper estructura" que siga la "lógica" de los partidos de "empujar al liderazgo emblemático" bajo el que se crean "camarillas de gente con acceso al poder", en lugar de fortalecer la base en distritos o grupos temáticos de trabajo.

Desde la plataforma indican que "la idea es que haya una dirección municipal" en cada entidad local, y "por encima de todo eso" una "dirección general regional" que se votará previsiblemente en la segunda quincena de junio y que "no va a ser como un órgano que represente al grupo parlamentario (en la Asamblea), sino que estará integrada también por los miembros de las direcciones municipales". Además de mantener la carta financiera municipal, Higueras seguirá adelante con la decisión de cobrar el 75 % de su sueldo bruto durante este mandato para "compensar" a sus compañeros por la dedicación parcial rotatoria del 25 % de la mensualidad a la que están obligados los representantes de Más Madrid.

Lo que no abonará será la futura carta financiera de una formación o "llámese X" en la que "no se va a afiliar", y que nació como plataforma donde Manuela Carmena quería reunir a los "mejores" de la sociedad civil, apuntan fuentes del entorno de la portavoz. En la práctica, Más Madrid se convirtió en una lista con los ediles de confianza de la exjueza, que rompió con el partido de Pablo Iglesias, cuyas directrices y candidatos no quiso asumir.

El nacimiento de Más Madrid también supuso la ruptura entre Íñigo Errejón y Podemos, con la creación por parte del primero de Más País y su desvinculación de la formación de Pablo Iglesias. La configuración de una estructura dentro de la plataforma con la participación de afiliados e inscritos podría llevar a Más Madrid a enmendar la soledad de Ahora Madrid, que no logró agrupar a sus militantes y fue además blanco de las desuniones de la izquierda. Sin embargo, las divisiones han vuelto a la formación en un momento clave para su futuro político.