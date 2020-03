Rosalía, farmacéutica:“Estamos muy expuestos y para proteger a los pacientes, primero tenemos que protegernos"

Protegerse ellos para proteger a los pacientes. Esto es lo que intenta el personal farmacéutico día a día, pero la falta de material de protección ha provocado que algunos empleados hayan contraído ya el coronavirus. De momento 14 farmacias de la Comunidad han tenido que echar el cierre temporal. De esas 14, solo 10 en una semana. Otras ,de momento, resisten. Es el caso de la de Rosalía, que está en el distrito de Vallecas. En declaraciones a COPE, nos ha contado que sigue abierta, pero trabajando a destajo, sin dar abasto y con protección insuficiente: “En el día a día a todos y cada uno de los pacientes, somos los farmacéuticos los que estamos trabajando de una manera excepcional. No hay horas para nosotros y hay que tener en cuenta que ya hay contagios porque estamos muy expuestos”.

Para poder seguir trabajando y desempeñando su labor, en estos momentos fundamental, piden medidas de protección como mascarillas más efectivas, gafas, guantes y batas impermeables. Una manera no solo de no contagiarse ellos, también de mantener a salvo al paciente: “Estamos trabajando con mucha inseguridad y en este momento con desamparo. Tenemos que trabajar con unas condiciones lo más adecuadas posibles como por ejemplo con mascarillas efectivas que realmente nos protejan Estamos frenando la huida masiva a los hospitales”

Solo si se cumple esto podrán contribuir a la descongestión de los hospitales y centros de salud de la Comunidad de Madrid. Algo muy necesario en estos momentos.