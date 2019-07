Rosalía enciende la mecha del Mad Cool

Nerviosa e ilusionada. Así afronta Rosalía su único concierto en Madrid este verano donde estrena un nuevo tema. La cantante catalana se hará dueña del escenario 1 esta noche en la jornada inaugural de la cuarta edición del Mad Cool. 120 artistas y bandas nacionales e internacionales, desde The Cure a Iggy Pop y Noel Gallagher, pasando por Bon Iver, The Chemichal Brothers, The National o Vetusta Morla se van a dar cita en los seis escenarios y los doscientos mil metros cuadrados de este festival. El evento musical vuelve a Valdebebas tras el caos de la primera jornada el año pasado cuando se cayó el sistema y las colas para acceder al recinto fueron interminables.

Para evitarlo, el director del Mad Cool, Javier Arnaiz, cuenta a COPE qué medidas han adoptado: “hemos enviado las pulseras de acceso a todos los asistentes, también a los que viven fuera de España, que suponen un treinta por ciento del público. Además, hemos mejorado los accesos y hay más espacio para la expansión de la gente. Hemos retirado un escenario para dejar más espacio al relax y las zonas de restauración. Todo encaminado a mejorar lo que el año pasado sufrió el público”.

Desde este miércoles hasta el próximo sábado, las puertas del Mad Cool en la enorme extensión de Valdebebas se abrirán a las cinco en punto de la tarde para cerrarse a las cuatro y media de la madrugada. Otro talón de Aquiles del festival, el transporte, también se ha intentado enmendar. La organización pide a los asistentes que utilicen el transporte público para acceder al recinto Mad Cool.

“Se han duplicado las lanzaderas de autobuses con la EMT”, explica el director del festival y “se han instalado dos puntos diferentes de lanzaderas. Con el aforo que tendremos este año no debería haber problemas”, concluye Javier Arnaiz.

Este año se repite el punto violeta que recoge las denuncias de cualquier mujer que viva un episodio de abusos o agresiones sexuales. El año pasado no hubo ni una sola denuncia. Arnaiz asegura que “ojalá pudiéramos cargarnos este punto violeta. Eso significaría que ya no existe la violencia machista contra la que estamos luchando todos”.

Seiscientos periodistas (400 nacionales y los otros 200 extranjeros) se han acreditado para seguir las más de cien horas de música que promete este Mad Cool.

La locura de este gran festival de música ha dado ya el pistoletazo de salida.