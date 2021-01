La ristra de agravios a Madrid con la que Ayuso arrincona a Sánchez: "Ya hablaremos..."

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado muy duramente hoy la gestión del Gobierno de la pandemia de coronavirus. Ha sido durante la rueda de prensa, en la que ha anunciado la posibilidad de realizar test de antígenos en farmacias y clínicas dentales de toda la región.

Ayuso ha manifestado su "absoluta decepción y hartazgo con el Gobierno de España", aunque más concretamente lo ha hecho "contra el presidente del Gobierno". En este sentido ha denunciado que "su papel de la epidemia más grave que se recuerda está siendo lamentable" y ha criticado que "solo aparece para hacer propaganda".

A continuación, Ayuso se ha preguntado por qué no se han podido realizar este tipo de pruebas en las farmacias antes. "Me gustaría saber cuántas familias madrileñas podrían haber evitado contagiar a los suyos en las cenas de Navidad y en las reuniones durante esas semanas" por no tener "la facilidad de bajar a la farmacia de su calle a hacerse un test".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. EFE/Chema Moya/ArchivoChema Moya

La presidenta también se ha referido a las mascarillas FFP2, que Fernando Simón ha criticado en varias ocasiones, y ahora se estudia desde Sanidad imponerlas como obligatorias en circunstancias concretas. Sobre esto, Ayuso se ha preguntado "por qué las atacaron si nosotros intentábamos decirle desde la Comunidad de Madrid a los ciudadanos que era la mejor forma de protegerse, que se tienen que acostumbrar a las mascarillas mientras otros decían que no eran necesarias". Y ha defendido que desde la región "lo hacíamos con las mejores para ayudar a los ciudadanos".

Y del comité de expertos inexistente que confinó la Comunidad de Madrid arbitrariamente ya hablaremos otro día. pic.twitter.com/BW6Nfdam4D — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) January 26, 2021

La cepa británica

Tampoco podía faltar uno de los asuntos que más preocupan a los ciudadanos y las autoridades, la nueva variante británica. "¿Cuántos casos de la cepa británica se podrían haber evitado si hubieran extremado los protocolos en Barajas?", ha apostillado la presidenta de la región y se ha referido a Barajas como "el origen de contagio en Madrid". En este sentido, se ha quejado de que no se hubieran tomado medidas suficientes en el aeropuerto. "¿Cuántas veces lo pedimos? ¿Cuántas veces lo dijimos?".

"Estamos ahora mismo en esta situación precisamente por esa falta de control", ha finalizado Díaz Ayuso.