75 residentes de Madrid Central piden al Ayuntamiento la cancelación de miles de multas notificadas tarde.

Importes bastante altos tienen que pagar algunos de los vecinos que viven en el perímetro de Madrid Central. Son 5.000 los vecinos afectados, desde que Manuela Carmena instaurará la zona de bajas emisiones de circulación restringida. En el pasado mes de octubre se pusieron 120.000 multas. Entre todos los casos se deben alrededor de 100.000 euros. Una de ellas es Encarnación García que debe más de 5.000€ por tener acumuladas 57 multas. Es uno de los mayores casos y que más importe debe. Sus primeras sanciones comenzaron el 8 de julio pero hasta octubre no se le notificaron. Ángeles Navarro, también tiene 33 multas con 3.150€. Los vecinos aseguran tener todos los permisos en regla y no entienden como el Ayuntamiento les ha revocado esos permisos. Por eso, los afectados piden que esas sanciones sean canceladas por no haberles avisado. En COPE hemos hablado con Ana Rojo asegura “estoy completamente indignada es que la solución que se nos dio por parte de los miembros del gobierno fue que acudiesemos a los tribunales. Puesto que, han sido ellos los que han originado el problema, los ciudadanos solicitamos que sean ellos los que solucionen este problema, no pueden pretender que carguemos el tener que ir a los tribunales”. No es la única que pide soluciones, Ángeles Navarro también asegura en COPE “ nosotros teníamos una autorización, no se nos ha informado en ningún momento del cambio de normativa, ni por email, ni por teléfono, de ninguna manera. Ellos nos dicen que en el BOCAM aparecia reflejado”.

Algunos vecinos ya han pagado sus multas, y otros sin embargo no han podido por el dinero que se les pide. Esto está generando un problema, ya que muchas cuentas están siendo embargadas.