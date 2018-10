Un rayo fulmina 9 reses y arruina una ganadería familiar

Ha ocurrido en Prádena del Rincón, en la sierra norte de Madrid. Eran reses pertenecientes a una ganadería familiar. Las pérdidas ascienden a los 15.000 euros y los animales no estaban asegurados. La Comunidad de Madrid le prestará un semental y algunas vacas durante uno o dos años hasta que remonte el negocio.

Ni los más viejos recuerdan algo semejante. Nos lo cuenta desolada Ana María Ledesma, esta ganadera de Prádena del Rinción tras ver arruinado su negocio. Es un hecho insólito que un solo rayo fulmine a 9 reses. 1 toro, 3 vacas, 1 novilla y 4 terneros. Un panorama dantesco, ha explicado a Cope Ana María. Los animales se refugiaron bajo un robledal y allí les alcanzó el rayo.

Las pérdidas ascienden a los 15.000 euros, pero Ana María no tiene seguro. No lo tiene porque es muy caro a pesar de que la Comunidad de Madrid subvenciona el 30% del seguro. Los ganaderos piden a la Comunidad soluciones y ayudas ante esta situación. Lo primero que tiene que hacer esta ganadera es retirar esos animales. No valen para el consumo y hay que incinerarlos. Este servicio lo tiene que pagar ella. Después tendrá que comprar un semental que cuesta unos 2.000 euros. Unos costes que no puede asumir.

Sin embargo, según ha podido saber la Cadena COPE, la Comunidad de Madrid a través del IMIDRA le va a ceder durante uno o dos años un semental y algunas vacas hasta que remonte. Lo hacen por la excepcionalidad del caso. Animada por esta noticia, Ana María dice que seguirá adelante con el negocio.