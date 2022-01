¿Qué tengo que hacer para adoptar?

Si has pensado en la posibilidad de adoptar a un niño, ahora puede ser el momento. La Comunidad de Madrid ha abierto el plazo de inscripción para optar a la adopción nacional, en concreto de niños de Madrid. La última convocatoria fue en 2015. Para adoptar se precisan determinados requisitos, y sobretodo mucha paciencia. Son unos 40 los niños los que cada año se encuentran en situación de desamparo y muchísimos los padres dispuestos a adoptar.

Es el caso de Javier y Ana. Ellos acaban de recibir a Andrés, un bebé de tan solo seis días. Han tardado 5 años, desde que se inscribieron en la lista hasta la llegada del niño. El proceso es largo. Hay que cumplir una serie de condiciones. La que más limita es la edad de esos padres que tienen que tener una diferencia máxima de 40 años con el niño.

Como el proceso es largo, hay muchos que desisten porque van cumpliendo años y ya no pueden optar a un bebé o a un niño pequeño, edad de la mayoría de los niños en adopción. Por lo demás, el trámite es fácil, nos lo ha explicado Javier...Nada, dice, que no pueda superar un padre normal....

Javier y Ana, quizá lo tuvieron más fácil porque ya tenían dos hijos biológicos, con lo que esa espera fue más llevadera. Aún asi, Ana insiste en que no hay que desesperar y ha animado a todos esos padres que están pensando en adoptar ...o a aquellos se acaban de registrar para formar parte de esa lista de espera...Hay una palabra, dice, que se te queda bien grabada: incertidumbre. "No sabes cuanto va a durar el proceso ni la edad que va a tener el niño".

Una vez que ya tienes el niño, hay todo un sistema de apoyo a esa familia, para resolver dudas y ayudar en todo lo que necesiten porque no todos son, como Javier y Ana, padres avezados. Los hay también primerizos que necesitan más apoyo ante la llegada de un recién nacido.

¿QUE HAY QUE HACER PARA ADOPTAR A UN NIÑO?

Lo primero es dirigirse al Servicio de Adopciones de la Dirección general de la Familia y el Menor, puedes consultar toda la información en la página web de la Comunidad de Madrid http://comunidad.madrid.org. Tienes que cumplir con ciertos requisitos, como una edad determinada, una situación económica estable o una vivienda apta para el pequeño. Después tendrás que hacer unos cursos para formarte. Pero no hay que asustarse, porque no se piden super padres. Lo explica Alberto San Juan, director general de la Familia y el menor. "no buscamos super padres, no tienen que ser unos padres ideales, que sean de libro...Queremos unos padres que quieran a ese niño y se comprometan a su cuidado. Que le quieran y lo cuiden porque es su hijo."

Un proceso que es lento porque hay muchos padres candidatos en lista de espera. Solo en la semana que llevamos desde que se abrió la inscripción, han sido 200 las familias que han solicitado adoptar.

Eso si, para adoptar a un niño con necesidades especiales, el proceso es mucho más rápido. Aquí, no hay lista de espera.