¿A qué hora entrará en vigor el cierre de Madrid?

La Comunidad de Madrid publicará a lo largo de este viernes en su Boletín Oficial (BOCM) la resolución del Ministerio de Sanidad que impone medidas restrictivas a la capital y a nueve localidades. El anuncio en el BOCM se hará público como muy tarde a las 22.48 horas. Esa fue la hora exacta en la que la Comunidad de Madrid recibió el pasado miércoles la notificación del ministerio, que daba un plazo de 48 horas para la entrada en vigor de las medidas.

Sin embargo, eso no quiere decir que el cierre de Madrid y de las otras nueve ciudades arranque a esa hora. Ni tampoco que sea a partir de la medianoche. Tanto Sanidad como el Gobierno de la Comunidad de Madrid señalan a COPE que el gobierno regional puede "fijar la fecha de entrada en vigor de las restricciones", que debería tener carácter "inmediato". De este modo, la entrada en vigor de la normativa podría retrasarse algunas horas o incluso algún día. Ayuso podría decidir que entraran en vigor las medidas esta misma medianoche, el domingo o incluso el lunes. Ese dato sí deberá aparecer esta noche en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

AYUSO ACUDE A LA AUDIENCIA NACIONAL

Y luego está la vía judicial para impedir la implantación de las medidas impuestas por Sanidad. El Gobierno regional va a recurrirlas ante la Audiencia Nacional, recurso con el que solicitará medidas cautelarísimas para que se pronuncie antes de la publicación de la orden en el BOCM. En el caso de que la Audiencia estimara la petición de Madrid, la orden del Ejecutivo quedaría en suspenso y por tanto no se podrían aplicar sanciones por el incumplimiento de las restricciones. Si por el contrario la Audiencia estimara que no hay lugar al recurso, las restricciones implantadas por el Gobierno deberían entrar en vigor en la fecha prevista.

EL VISTO BUENO DEL TSJM

Si se produce la publicación de la norma y la Audiencia no se pronuncia, esas restricciones entrarán en vigor pero no tendrían validez jurídica a la hora de multar o de sancionar a quienes las incumplan. Al menos, hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ratifique esas medidas, como ya sucedió con las restricciones en las 45 zonas sanitarias madrileñas impuestas hace un par de semanas. Los policías podrían informar a la ciudadanía de las nuevas restricciones pero no multar en el caso de que se incumplan. Para el confinamiento de algunos barrios de Madrid, el TSJM tardó en pronunciarse cinco días. De este modo, las medidas para el "cierre" de Madrid no se podrían aplicar de forma efectiva, al menos, hasta finales de la próxima semana.

Las medidas implican restringir las entradas y salidas en municipios de más de 100.000 habitantes con mayor incidencia de contagios, donde además habrá mayores reducciones de aforos y de horarios en establecimientos hosteleros y comerciales. Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz son los municipios que se verán afectados.

1.- Restringir la entrada y salida de personas, salvo desplazamientos "adecuadamente justificados": asistir al centro de salud, trabajo, centros escolares y universidades, volver a la residencia habitual, asistencia de mayores, menores y dependientes; y desplazamientos a bancos, juzgados u otros organismos públicos.

También para renovaciones de permisos y documentación oficial, trámites administrativos inaplazables; realización exámenes o pruebas oficiales también "inaplazables"; por causa de fuerza mayor, entre otros.

2.- Limitación a seis personas en reuniones de carácter familiar o social, tanto en la vía pública como en espacios públicos y privados, salvo si son convivientes, y en actividades laborales e institucionales o en que se establezcan límites o medidas específicas.

3.- Suspensión de la actividad de los parques infantiles de uso público.

4.- El aforo máximo en los lugares de culto será de un tercio, con una distancia mínima interpersonal de 1,5 metros.

5.- Aforo máximo en velatorios de quince personas en espacios al aire libre o diez en espacios cerrados, sean o no convivientes; en la comitiva fúnebre de enterrar o despedida para la cremación de la persona fallecida será un máximo de quince personas.

6.- Se reduce al 50 % el aforo máximo en los locales comerciales y servicios abiertos al público, que cerrarán no más tarde de las 22:00 horas, salvo las excepciones que se prevean.

7.- En cuanto a los establecimientos de hostelería y restauración y de juegos y apuestas, el aforo permitido no podrá superar el 50 % en espacios interiores y del 60 % en exteriores, en tanto que el consumo en barra no estará permitido.

Las mesas deberán guardar una distancia de, al menos, 1,5 metros respecto a las sillas asignadas y a las demás mesas y el grupo que se siente no será superior a las seis personas.

No se admitirán nuevos clientes a partir de las 22:00 horas y la hora de cierre no podrá superar las 23:00 horas, "a excepción de servicios de entrega de comida a domicilio".

8.- El aforo máximo de autoescuelas, centros privados de enseñanzas no regladas y de formación será del 50 % por ciento.

9.- En las instalaciones deportivas al aire libre el aforo máximo será del 60 % mientras que las de interior será del 50 %.

10.- Otras actividades, servicios e instalaciones: el aforo máximo será del 50 % salvo que se prevea uno inferior.

11.- Las comunidades con municipios afectados reforzarán sus capacidades para la detección precoz y el control de la enfermedad, así como en el ámbito de la atención sanitaria, de acuerdo a lo establecido en el Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19.