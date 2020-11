El puente de Todos los Santos da un respiro a la hostelería madrileña

A pesar del cierre perimetral y de la ausencia de turistas, el sol y las buenas temperaturas animaron a los madrileños a hacer turismo interior y salir a comer o cenar. Ha sido un puente animado, con clientela en los restaurantes y con un aumento del consumo del 10 por ciento aunque han cambiado las costumbres, “hemos tenido que adaptar horarios adelantando comidas y cenas o haciendo brunch” nos cuenta a COPE Ofelia Sainz, responsable de los restaurantes LaMucca con nueve establecimientos en la capital.

Sus locales han tenido que “reinventarse”, cuenta, “porque ofrecemos música y conciertos en directo en los establecimientos que tenemos terraza porque en las terrazas la gente se va animando, dentro es diferente a pesar de todas las medidas de seguridad”. Se muestra satisfecha con el resultado del puente “porque ha sido un respiro” pero asegura que “no tiene nada que ver con otros años, se ha notado la falta de turistas, de gente de otras comunidades y ha habido un porcentaje mucho menor de visitas, en torno a un 60 o 70 por ciento”. Por eso, califica de “espejismo” este puente de Todos los Santos.

Las previsiones para el puente de la Almudena no son, en su opinión, muy halagüeñas porque las previsiones del tiempo no van a acompañar. “Son nefastas porque si hace malo la gente no quiere ni pisar dentro del local”.

Para establecimientos pequeños como el de José Antonio Riera, propietario de La Posada de la Costurera en el centro de Aranjuez, el puente de Todos los Santos, supuso un “balón de oxígeno” a pesar de que el pasado viernes cancelaron todas las reservas de fuera de la Comunidad. “He salvado el puente con las reservas de madrileños de la zona del sur de la región y de la capital”, asegura. Han sido “reservas de una sola noche, para pasar el día en Aranjuez, en lugar de las de dos o tres noches habituales, pero han supuesto un respiro”, ha contado en Mediodía COPE.

De cara al puente de la Almudena sólo ve incertidumbre, pendiente que cómo evolucione la pandemia y de las previsiones del tiempo.