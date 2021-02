Primer confinamiento perimetral de Villanueva del Pardillo (Madrid)

Durante las dos próximas semanas, Villanueva del Pardillo permanecerá confinada de manera perimetral. Nadie podrá entrar ni salir de este municipio de la sierra de diecisiete mil habitantes, salvo por motivos laborales o de salud o causas justificadas. Una medida que ha sorprendido a la población de Villanueva por haber llegado ahora, cuando su tasa de contagio alcanza los 657 casos por cien mil habitantes, y no antes, cuando la incidencia acumulada llegó a ser mucho más alta superando los novecientos contagios por cien mil habitantes.

“Estas medidas me parecen acertadas”, nos dice David, vecino de Villanueva del Pardillo, “pero no solo llegan demasiado tarde sino que además lo hacen con una visión muy cortoplacista de lo que es la pandemia. No se está teniendo en cuenta la incidencia acumulada. Yo trabajo en una empresa alemana y en Alemania toman medidas con una incidencia mucho menor que aquí, como los 150 casos. En la Comunidad de Madrid, da la impresión de que solo se toman medidas como el confinamiento cuando la situación está totalmente descontrolada. Estas medidas se deberían haber tomado mucho antes. Parece que últimamente no hay nadie al mando en el gobierno madrileño”.

En esa misma línea, otro vecino de Villanueva del Pardillo, Óscar, nos comenta que “tendrían que habernos confinado antes, cuando estábamos en el punto más alto de la pandemia. Ahora no tiene mucho sentido la verdad. A lo mejor es que, como no nos han confinado nunca, resulta que ya tocaba. Como yo puedo teletrabajar, no me fastidia demasiado aunque de cara al fin de semana sí es un poco fastidio no poder salir de aquí”.