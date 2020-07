¿Por qué Madrid no pone obligatorias las mascarillas?

Madrid es junto a Canarias la única Comunidad autónoma que no ha implantado el uso obligatorio de la mascarillas en cualquier escenario, tanto en espacios cerrados como en espacios abiertos. Esta decisión que ha tomado la presidenta Isabel Diaz Ayuso esta generando fuertes discrepancias en la región.

Desde varias asociaciones médicas señalan que la Comunidad se esta equivocando porque la mascarilla es la mejor barrera para frenar el virus. La doctora Ana Belén Jiménez, experta en medicina preventiva y salud pública del Hospital Severo Ocho de Leganés, cree que debería ser obligatoria porque de esa manera los ciudadanos estaríamos mucho mas concienciados. Además recuerda que el uso correcto de la mascarilla es tapando nariz y boca.

Las críticas llegan también desde el ámbito de la política. La oposición presiona para que el gobierno regional tome la decisión de la obligatoriedad. Desde el PSOE y desde Mas Madrid, piden además conocer el número exacto de rastreadores que están trabajando para frenar la pandemia.

Al gobierno de Isabel Diaz Ayuso le ha salido además un enemigo en casa. Desde el grupo de Ciudadanos, su socio de Gobierno, las voces también se han levantado a favor de que la mascarilla sea obligatoria en cualquier espacio y circunstancia. Desde el Ayuntamiento lo hace la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que reconoce que la gran mayoría de los madrileños llevan la mascarilla puesta, pero cree que por ese pequeño porcentaje que no lo hace, debería imponerse como norma para evitar cualquier rebrote.

Desde el Gobierno de Madrid siguen defendiendo la elevada conciencia entre los madrileños. Es raro ver a alguien sin ella en la calle y todos, el 100 por 100 de los usuarios del transporte, también la llevan. Por eso una vez más, el alcalde de Madrid apoya la decisión de la Presidenta Isabel Diaz Ayuso y cree que establecer como obligatorio el uso de la mascarilla a día de hoy, es innecesario.

Además hay otro motivo por el que el gobierno regional no ha decidido establecerlo como obligatorio. Cree que esta medida debería ser única para todo el territorio nacional y la decisión la debe tomar el Ministerio de Sanidad, no las Comunidades. Por ello, el jueves, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, se reunió con el Ministro de Sanidad, Salvador Illa. En esa reunión trataron la situación del coronavirus en la Comunidad de Madrid. Hay varios brotes activos, pero de momento todos controlados. El Ministro, Salvador Illa, felicitó a los madrileños por el uso generalizado de la mascarilla en la calle. Por ese motivo, la Comunidad de Madrid, no cree que sea necesario la obligatoriedad, porque considera que los madrileños están muy concienciados sin que haya necesidad de establecerlo por norma.