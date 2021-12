Persecucion de película de una ambulancia del SUMMA a un camión robado

¿Te imaginas una ambulancia del SUMMA madrileño persiguiendo un camión robado? Pues esto, que podría ser perfectamente un guión de película de James Bond, ha sucedido en una carretera madrileña. Los sanitarios que protagonizan esta historia, nunca imaginaron que su servicio de esa noche, no iba a ser trasladar un paciente, sino intentar dar caza a unos peligrosos delincuentes.

Todo sucedió en la madrugada del miércoles, en la A4 a la altura de Pinto. Un camión trailer golpea a un vehículo de asistencia y logística del SUMMA, con el aspecto de una ambulancia pero no para trasladar pacientes, que estaba parado. Cuando los técnicos fueron al conductor del camión para pedir explicaciones, se dan cuenta de la actitud extraña del conductor. No parecía estar en buena situación física. Era como si estuviera sufriendo una bajada de azúcar. No parecía que coordinara muy bien, por lo que los técnicos deciden seguirle. El camión iba dando bandazos con lo que llaman a la policía. En ese momento aparece un coche sin matrícula que intenta cerrarles el paso. Los técnicos del SUMMA, lejos de amainarse, siguieron al camión cuyo conductor, al verse acorralado llegó a saltar de la cabina dejando al camión circulando solo...sin conductor y a la dervia.

Al ver que el camión se dirigía hacia la M50 sin control, tomaron una decisión arriesgada. Lo adelantaron y pusieron la ambulancia delante del camión para frenarlo. Y lo consiguieron. Evitaron un accidente. Los delincuentes huyeron en el coche.

"Los dos técnicos están abrumados, todavía nerviosos y muy emocionados". Lo ha contado a Cope David Garañena,responsable de los Técnicos sanitarios del 112. Todo, dice, fue una casualidad, nada buscado. Pero lo que jamás pudieron imaginar es que tuvieran que tomar una decisión tan difícil, para frenar el camión. Pero lo hicieron, y al ver que el camión sin conductor se dirigía hacia la M50 no lo dudaron y pusieron la ambulancia delante del morro del camión y consiguieron frenar el tráiler que finalmente chocó contra el guardarraíl.

Desde el SUMMA 112 no pueden estar más orgullosos."Esto demuestra que los técnicos sanitarios estamos para cualquier emergencia, para trasladar a un paciente o para evitar un accidente. Damos un servicio a la sociedad." Esa decisión que tomaron sin tiempo para pensarla ha evitado una tragedia....

Ahora la Guardia Civil busca a los dos delincuentes, al conductor del camión y al del coche sin matrícula con el que huyeron. El camión iba cargado de baterías.