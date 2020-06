Pasajeros denuncian que no se les toma la temperatura al aterrizar en Barajas

Los aeropuertos españoles recuperan desde este lunes poco a poco la normalidad después de tres meses de bajísima actividad por el estado de alarma. Las operaciones siguen, pese a todo, en níveles muy inferiores a los de días de verano en cualquier otro año. Supuestamente, todos los pasajeros que llegan a aeropuertos españoles tienen que someterse a tres diferentes controles para evitar que el coronavirus vuelva a coger fuerza. En concreto, los viajeros deberán rellenar un documento con los datos de localización y con información sobre si han pasado la enfermedad del Covid-19. Además, deberán pasar un control de temperatura y otro visual. Si el pasajero no supera uno de los tres, es evaluado por un médico. Sin embargo, COPE ha podido comprobar que no se está tomando la temperatura a los viajeros que están aterrizando este lunes en el aeropuerto madrileño.

Es el caso de Luis, que ha llegado a Barajas en un avión procedente de México y no le han tomado la temperatura. "Los controles no han sido estrictos. Sólo nos han tomado la temperatura al salir de México. Aquí en España, no", decía una vez que pisaba la terminal.

Algunos visitantes se quejaban también este domingo, primer día sin restricciones de movilidad, de la suavidad de las medidas sanitarias en Barajas. Los que proceden de vuelos internacionales protestan porque los controles son muy laxos. Los que lo hacen desde vuelos nacionales, como Manuel, procedente de Palma de Mallorca, lamentaban la falta de control en origen y en la llegada a Barajas. "Hemos llegado, cogido la maleta y punto", reconocía a COPE. AENA asegura por su parte que los controles sí se están cumpliendo.

AGUADO NO VE "SERIOS" LOS CONTROLES Y PIDE HACER TESTS

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado que las medidas de control a viajeros en el aeropuerto de Barajas promovidas por el Gobierno central "no son serias" y hace falta en el aeródromo un plan "efectivo" porque "la gente no viene con el coronavirus pegado en la frente para apartarles y hacerle las pruebas".

En esta línea, ha expresado su preocupación al respecto dado que, a su juicio, parece que se están cometiendo "los mismos errores" que en el pasado y teme que a partir del 1 de julio, cuando se abre la llegada de los países ajenos el espacio Schengen, pueda entrar una cepa del virus "más peligrosa".

Durante una visita al Centro de Innovación y Gestión del Transporte Público de Madrid, Aguado ha indicado que las medidas del Ministerio de Sanidad para prevenir posibles rebrotes de coronavirus mediante casos importados "no están a la altura" y que los tres controles que se han articulado "no son suficientes". En concreto, ha cuestionado que rellenar un formulario por los viajeros a su entrada al aeropuerto de Barajas o las inspecciones visuales sean un planteamiento serio porque la gente "no viene con el coronavirus pegado en la frente para apartarles y llevarles a una sala a hacer las pruebas".

Asimismo, ha indicado que la toma de temperaturas tampoco ofrece garantías dado que existen estudios que aluden a que alrededor de un 40 por ciento de los contagiados no presentan síntomas o fiebre. En consecuencia, Aguado ha remarcado que a la Comunidad de Madrid le preocupa que no exista un plan efectivo en el aeropuerto de Barajas y que las medidas adoptadas no contribuyen a fomentar la seguridad y la salud de los madrileños.

"Nos parecen que se están cometiendo los mismos errores del pasado febrero cuando el aeropuerto de Barajas fue el coladero principal del coronavirus", ha insistido el vicepresidente regional para advertir de que a partir del 1 de julio pueden llegar personas de países que no han pasado el pico de la epidemia, citando al respecto a Brasil, Chile o Perú.

Por ello, ha exigido al Gobierno central que ponga más soluciones y lidere medidas adicionales como el solicitar un certificado de prueba negativa de Covid-19 en países de origen, pues quieren que Madrid sea un destino "seguro". También ha dicho que hace falta un plan coordinado y liderado por el Gobierno estatal, más allá de los controles primarios lanzados y que, en su opinión, solo son un intento de "acallar críticas". "Pero todo el mundo sabe que es insuficiente", ha ahondado. Por ello, ha solicitado que se elabore un plan más ambicioso para tratar de anticipar un rebrote de coronavirus en lugar de volver a "tirar los datos epidemiológicos", advirtiendo además que podría introducirse en Madrid un cepa "más peligrosa" de Covid-19 si no se despliegan más controles.