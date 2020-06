Quejas entre pasajeros de Barajas por no practicarles ninguna de las medidas sanitarias

Esta medianoche y 98 días después del 14 de marzo el Estado de Alarma se desactivó. Comienza la nueva normalidad y la apertura total de nuestras fronteras (salvo con Portugal que será el 1 de julio). El Aeropuerto de Madrid-Barajas vuelve a recibir vuelos a cuentagotas. Un incremento que será paulatino aunque puedan pasar meses hasta que nuestro espacio aéreo recupere su forma. Los test PCR no son obligatorios en origen ni en destino aunque sí un control de temperatura.

Algunos visitantes se quejan este domingo precisamente de que no se les haya practicado ninguna de las medidas sanitarias en Barajas. Los que proceden de vuelos internacionales protestan porque los controles son muy laxos. Los que lo hacen desde vuelos nacionales, como Manuel, procedente de Palma de Mallorca, lamentan la falta de control en origen y en la llegada a Barajas. "Hemos llegado, cogido la maleta y punto", reconoce a COPE.

ESPAÑA ABRE FRONTERAS

Los aeropuertos españoles reciben por tanto a los primeros visitantes de la Unión Europea y del espacio Schengen después de que España haya abierto sus fronteras tras tres meses de estado de alarma.

La red de aeropuertos de AENA recibirá 100 vuelos este domingo provenientes de la Unión Europea y del espacio Schengen, aunque en total se realizarán unas 650 operaciones (salidas y llegadas).

Fuentes de AENA han explicado a Efe que de estas 650 operaciones, unas 325 serán llegadas.

Además de esos 100 vuelos, otros 225 serán domésticos (en el día de hoy también se ha puesto fin a las restricciones de movilidad en España).

NORMALIDAD

Antes de las 11, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ya ha recibido dos vuelos de la Unión Europea y el espacio Schengen, uno de París (Francia) y otro de Milán (Italia).

La operativa se está desarrollando con total normalidad, según han asegurado las mismas fuentes.

Hasta ayer, las llegadas que recibía España eran de terceros países, de una lista limitada. Los vuelos estaban justificados por situaciones como expatriaciones, por motivos de trabajo o de residencia.

Los aeropuertos españoles se han preparado para recibir a los nuevos pasajeros y garantizar "que vengan en condiciones de seguridad para ellos mismos y para quienes los acogen", según explicó ayer el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos (i), y el ministro de Sanidad, Salvador Illa (2i), en su visita al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas donde han acudido para supervisar las medidas de seguridad puestas en marcha para la prevención del COVID-19. En Madrid, (España), a 20 de junio de 2020.

AYUSO YA PIDIÓ UN PLAN A SÁNCHEZ EN MAYO

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contestaba esta semana a la carta que le había enviado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pidiéndole un plan para el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez y una reunión urgente para abordarlo. En la respuesta, Sánchez le transmitía a la líder del Ejecutivo regional "tranquilidad" porque, según decía, se estaban aplicando medidas.

Este mismo sábado Díaz Ayuso, recordaba al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que el plan para el control de turistas que lleguen al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas lo pidió por primera vez el 24 de mayo y espera que no sea tarde y se "vuelva a febrero".

Así se ha expresaba la jefa del Ejecutivo regional en Twitter después de que Ábalos haya tildado de "tardía" la propuesta con el 'plan Barajas' y ha señalado que la región "no puede anticipar un mensaje de que por aquí puede venir el mal". "Los responsables políticos además de encontrar problemas deberíamos aportar alguna solución porque si no al final lo que se piensa es que uno no quiere asumir responsabilidades y a los tres días, si ocurre lo que nadie queremos, decir: ya te lo advertí", ha apuntado el ministro.

Por su parte, Díaz Ayuso ha respondido que lo había reclamado "desde las últimas cuatro conferencias de presidentes: 24 y 31 de mayo, 7 y 14 de junio".

"Ojalá lo tardío no sea un plan severo en la entrada del Covid en Madrid: Barajas. Y que no volvamos a febrero. Nuestra obligación es preocuparnos", ha indicado.

Lo reclamamos desde las últimas cuatro conferencias de presidentes: 24 y 31 de mayo, 7 y 14 de junio.



Ojalá lo tardío no sea un plan severo en la entrada del Covid en Madrid: Barajas. Y que no volvamos a febrero.



Nuestra obligación es preocuparnos.https://t.co/80EXgoURJT — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 20, 2020

FILTROS DE SEGURIDAD

Illa supervisó ayer junto al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, las medidas de seguridad puestas en marcha en el aeropuerto madrileño para la prevención del coronavirus.

A partir de hoy, los viajeros que lleguen a España tendrán que pasar tres filtros de seguridad. El primero de ellos estará basado "en las declaraciones responsables" de los visitantes, donde se solicitará al viajero información sanitaria, y también aquella relacionada con su hospedaje en España o los lugares que visitará.

Un segundo filtro será de temperatura y el tercero, "visual".

Si algún visitante no supera alguno de estos controles "primarios", tal y como ha dicho Illa, el viajero pasará a ser atendido por un médico de Sanidad Exterior que, según el diagnóstico, podrá derivar al paciente al servicio sanitario español.