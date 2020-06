El Pantano de San Juan rechaza ondear la bandera azul

El 9 de junio, el Pantano de San Juan volvía a izar la bandera azul por tercer año consecutivo. Una noticia que recibían con alegría ya que, les galardona como una de las mejores “playas”. Una playa, que, por desgracia, no podrá ser disfrutada durante este verano, ni por los vecinos de la zona, ni por los visitantes. Ahora, con la nueva normalidad en la Comunidad de Madrid, el baño está prohibido en ríos, embalses, pantanos y pozas de la región.

Aún así, esta prohibición no ha impedido a los madrileños visitar el Pantano de San Juan. Durante todo el fin de semana, las carreteras han estado colapsadas y además la mayoría de los visitantes no han respetado las normas; el baño en el pantano está prohibido y acampar también.

Por eso, tras la prohibición del baño, el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias ha acordado no izar la bandera azul “es lógico que una vez que se ha prohibido el baño de uso recreativo y que también no se ha puesto en marcha el convenio de salvamento, teníamos que adoptar la medida de renunciar al distintivo de la bandera azul, puesto que no cumplimos este requisito” afirma Mercedes Zarzalejo, alcaldesa del municipio.

La retirada de este distintivo no resta valor alguno a los esfuerzos por haberla conseguido. La alcaldesa ha recordado que “con o sin bandera, el comportamiento tiene que ser responsable y solidario con las normas, porque la seguridad de las personas es lo prioritario”.