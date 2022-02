La pandemia golpea la salud mental de niños y adolescentes con el doble de casos

“El suicidio es la principal causa de muerte de nuestros jóvenes y es fundamental que se aborde de manera global para prevenirlo. Que se pueda hablar sobre ello en el ámbito familiar y que se rompa el tabú”.

Son palabras muy claras de Teresa Pousada, psicóloga sanitaria especialista en orientación educativa, entrevistada por COPE. Pousada asegura que “cuando un adolescente o un joven se autolesiona es porque está sufriendo mucho y no sabe cómo canalizar ese dolor. ES MUY IMPORTANTE que le hagamos llegar todo nuestro apoyo con comentarios como 'cuánto tienes que estar sufriendo o qué mal lo debes de estar pasando'”.

LA PUNTA DEL ICEBERG

Los problemas de salud mental en las aulas no son nuevos. Ya se había asomado la punta del iceberg antes de la pandemia pero ahora, desde el confinamiento provocado por el coronavirus, han mostrado su rostro más áspero y crudo. En solo un año, problemas mentales como ansiedad, depresión, fobias, conductas autolíticas (autolesiones y suicidio) se han duplicado. En lo que llevamos de curso 2021/22 se han comunicado a la Consejería de Educación 300 casos por los 147 registrados en el curso anterior. Teresa Pousada cree que “las medidas adoptadas en la lucha contra el covid han dificultado mucho el tratamiento de esos problemas de salud mental y han provocado la aparición de nuevos casos”.

Así las cosas, la Consejería de Educación y el Colegio de la Psicología de Madrid han tomado cartas en el asunto y han creado unidades de apoyo psicoemocional para los alumnos en riesgo de caer por la pendiente de una depresión u otro trastorno mental.

En declaraciones a COPE, el decano del Colegio de la Psicología de Madrid, José Antonio Luengo, asegura que “un confinamiento de cuatro meses y una pandemia tan larga han generado un resquebrajamiento en la vulnerabilidad de la población infantil y adolescente. Lo que se está viendo en los centros educativos es un afloramiento muy significativo de nuevos casos aunque algunos vienen de la etapa prepandémica. Es un problema muy serio, todo un reto para el sistema educativo que debe cambiar su cultura de prevención y luchar contra estos problemas mentales. Deben formar parte ahora de los proyectos educativos”.

TODOS SOMOS VULNERABLES

“Al final debemos tener claro”, apunta Teresa Pousada poniendo el dedo en la llaga con una lucidez que casi hiere, “que todos somos vulnerables y podemos enfrentarnos en nuestra vida a problemas psicológicos que precisen una atención profesional para resolverlos. En la medida que naturalicemos todo esto será mucho mejor”. Tanto Teresa como José Antonio coinciden en que si algo positivo ha tenido la pandemia es que ha contribuido a romper los estigmas de los trastornos mentales.

Ya avisaba Sting cuando cantaba, a principios de los noventa: On and on the rain will say: How fragile we are. How fragile we are.