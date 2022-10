12 de octubre en Madrid: la comunidad hispanoamericana aglutina ya 6 de cada 10 inmigrantes en la región

Vienen a estudiar, por trabajo, pero también huyendo de las turbulencias de su país. 1,4 millones de hispanoamericanos van a vivir este año el Día de la Hispanidad en la Comunidad de Madrid. Tras la pandemia, se han consagrado como la comunidad más numerosa.

Seis de cada diez inmigrantes en Madrid son hispanoamericanos. A la cabeza, los venezolanos. Más de 130.000, según los datos de empadronamiento del Instituto Nacional de Estadística. Venezuela, junto con Ecuador y Colombia, suponen los tres países de nacimiento más comunes en la región, por encima de Rumanía, Marruecos o China, que hasta 2020, eran comunidades más numerosas.

Es sabido que muchos hispanoamericanos reniegan de España y de la historia en común, mas si cabe, en el día de la Fiesta Nacional, pero son los que menos. Los hay que llevan años, como Susana. Ella es una de los más de cien mil nacidos en Perú que vive en Madrid. Vino hacer un máster para un año, pero ya acumula más de una década en Madrid. "Llevo en España desde hace 12 años. Además, estoy casada con un madrileño. Es una ciudad y una tierra que me encanta. Siempre me han tratado muy bien", cuenta.

Comparte opinón algunos recién llegados, como Ángel, que aterrizó en Madrid hace tres meses desde República Dominicana para estudiar el MIR. "Madrid me ha cambiado la vida. Hay espacio para todos. Es una ciudad infinita, ordenada, limpia, algo que no es tan común en mi país", señala.





"ACOGIDOS E INTEGRADOS"

Ambos, a pesar de las dificultades, se sienten acogidos e integrados en Madrid, a pesar de tener a la familia a miles de kilómetros. "No esfácil venir de un país lejano, cuando tienes un acento distinto o un color de piel que no es el normal, pero hasta ahora, no he sufrido ningún acto de discriminación", expone Ángel.

Compartir una lengua, una cultura o la facilidad para obtener los visados y la nacionalidad -sólo son necesarios dos años de residencia frente a los diez para los de otros país- son los motivos por los que eligen España y Madrid. "Es mucho más facil irte a un pais en el que se habla tu lengua o las costumbres son parecidas", razona Ángel.

En 2021, llegaron a la Comunidad de Madrid más de 60.000 hispanoamericanos. Esta cifra compensa el descenso demográfico. El año pasado, la región creció en 13.000 habitantes. Sin su llegada, la población madrileña se habría reducido en más de 50.000.