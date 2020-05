Miles de vecinos de Torrejón pasan los test para saber si tienen o han tenido coronavirus

No es obligatoria pero sí recomendable y gratuita. Miles de vecinos de Torrejón de Ardoz ya se han hecho las pruebas de seroprevalencia esta mañana en el recinto ferial. Con un simple análisis de sangre, para los mayores de 16 años, y un pequeño pinchazo en el dedo para la población entre 1 y 16 años de edad se puede saber si tienen anticuerpos del Covid-19 con un 96% de fiabilidad. Los test han sido organizados y financiados por el Ayuntamiento torrejonero.

“Todo está organizado a la perfección. Ha sido muy rápido. Es una maravilla poder venir y hacerse la prueba de esta manera. Es un gran avance para una localidad como Torrejón y para los ciudadanos que vivimos aquí, para saber si tenemos coronavirus y cuántas personas están contagiadas realmente. Esperemos que sean negativos”, asegura Judith, una de las primeras vecinas de esta localidad madrileña que se ha realizado el test esta mañana.

Julio es camarero y trabaja en el bar El Malagueño, a solo quinientos metros del recinto ferial de Torrejón de Ardoz donde se han comenzado a realizar los test serológicos esta mañana. Julio está citado el próximo domingo 31 de mayo a las seis de la mañana para pasar la prueba en busca de anticuerpos del coronavirus.

“Creo que sería razonable que todo el mundo se hiciera estos análisis. Yo tengo que comenzar a trabajar cara al público el próximo martes y me gustaría empezar sabiendo que no tengo nada”, nos explica Julio con amabilidad telefónica mientras se prodiga en las tareas de limpieza y desinfección del bar, y remata: “Aunque lleve mascarilla y no haya tenido síntomas de coronavirus, pero si lo tengo yo no puedo ponerme a trabajar con gente porque sería un foco de contagio catastrófico. Yo trabajaré más tranquilo aunque no quiera decir que no te puedas contagiar el martes o miércoles, pero iría al bar con más seguridad”.

En solo 48 horas se conocen los resultados de los test que podrán consultar las personas interesadas en la web municipal con acceso personal y exclusivo mediante unas claves. El responsable de este estudio serológico pionero en España, José David Zafrilla, aseguraba a Mediodía COPE que “los ciudadanos que den positivo, es decir que tengan anticuerpos con fase aguda de enfermedad nos pondremos en contacto con ellos y les haremos un circuito para determinar si están excretando virus y son posibles focos de contagio. Tenemos un equipo de Medicina Preventiva y enfermeras epidemiológicas para realizar este circuito y el aislamiento para disminuir al máximo la circulación del coronavirus en toda la Comunidad de Madrid y especialmente en Torrejón”.

El estudio serológico cuenta con todas las bendiciones de la Comunidad de Madrid y con todos los recelos del mundo por parte del Ministerio de Sanidad al que no convencen estas pruebas masivas. Otras localidades madrileñas como Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Pozuelo, Fuenlabrada o Pinto ya han pedido poder realizar estudios masivos como en Torrejón de Ardoz.