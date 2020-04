Mascarillas gratis y desechables contra el coronavirus

Desde las seis de esta mañana, hemos vuelto a oír este mensaje en intercambiadores, cercanías y estaciones de Metro: “pedimos a los señores viajeros que limiten el uso de las mascarillas al mínimo imprescindible. En todo caso, rogamos que se distribuyan a lo largo del andén para guardar la distancia de seguridad, lo mismo que en el interior de los vagones. Muchas gracias por su colaboración”.

Más de setecientas mil mascarillas se han repartido este martes en nuestra región. Casi la mitad de ellas se han entregado en la capital. En la estación de metro de Cuatro Caminos, solo entre las 6 y las 9 de la mañana, se han repartido setecientas mascarillas. Mari Carmen trabaja en esa estación como limpiadora y ya ha conseguido sus equipos de protección aunque le ha costado lo suyo: “la mascarilla que llevo nos la dio la empresa pero solo nos facilitó una única unidad. Nada más. Ayer ya conseguí dos más y hoy la policía me ha entregado alguna otra”.

A Mari Carmen esta situación de novela distópica, tipo “El cuento de la criada” de Margaret Atwood o “Un futuro hogar para el dios viviente” de Louise Erdrich, le pasa factura emocional cuando llega a casa después de un áspero día de mucho ajetreo: “hay momentos en que estoy bien pero a ratos me da un bajón tremendo cuando llego a casa. Anoche me dolía todo el cuerpo y pensaba que lo mismo había cogido el bicho este del coronavirus”.

Ignacio es una persona elegante y mayor. Ha bajado a la estación de Cuatro Caminos a por unas mascarillas que se le resisten. Finalmente, cuando consigue tres, explota su alegría como un confeti infantil y confiesa a COPE: “al final las he conseguido y las he metido en esta bolsa. Hasta ahora he tenido suerte. Vamos a ver”.

Tras entregar casi millón y medio de mascarillas en doscientos puntos de nuestra región por agentes de la Policía Nacional, Municipal y voluntarios de Cruz Roja, la Policía Local confirmaba a COPE que sus agentes seguirán repartiendo más mascarillas este miércoles de abril y confinamiento. Mascarillas para alejar los riesgos de infectarse en los desplazamientos en transporte público para esos trescientos mil madrileños que han vuelto esta semana a sus puestos de trabajo, una vez concluida la hibernación para aquellos trabajadores de servicios no esenciales.