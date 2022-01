Más de 1.100 plazas de aparcamiento gratis en la Complutense para quienes accedan al transporte público

SUMA Y SIGUE. Los aparcamientos disuasorios en Madrid región, dentro del programa Aparca+T siguen creciendo. La red ha sumado 1.144 plazas de las mil quinientas que tiene el parking subterráneo de la Ciudad Universitaria, en plena Avenida Complutense. Desde ya, resulta gratuito o con importantes descuentos para aquellos usuarios que utilicen un título de transporte público.

El aparcamiento será gratuito para todos los usuarios que acrediten haber utilizado un título de transporte público mientras su vehículo se encuentre estacionado, durante un mínimo de 5 horas y un máximo de 16 horas. El objetivo estriba en reducir el número de vehículos que acceden a la capital por la autovía del Noroeste (A-6), favoreciendo así el uso del metro, el autobús o la red de cercanías de Renfe.

Nacho es estudiante de Periodismo en la Universidad Complutense y nos dice que esta iniciativa le viene muy bien porque “llevo tiempo aparcando en este parking y últimamente habían subido las tarifas aunque no llegaban a los precios de otros aparcamientos del centro”. Cristina trabaja en la zona de la Complutense y utiliza este parking a diario. “Me viene muy bien y me parece una gran idea”, nos dice con prisas para no llegar tarde al trabajo. Rafael es otro usuario habitual de este aparcamiento subterráneo de cinco plantas, en pleno corazón del campus complutense. “Siempre que vengo a Madrid, dejo aquí el coche y luego me muevo en metro. Ni se me ocurre intentar llegar al centro en coche. Esto es mucho mejor y además es baratísimo”, nos confiesa.

Además, con el parking disuasorio, se pone en marcha también una app para que los ciudadanos puedan saber el número de plazas libres en las instalaciones, gestionar el acceso, así como el registro de las matrículas.

Madrid región contará en los próximos años con casi un centenar de aparcamientos disuasorios. Entre todos sumarán una oferta de cincuenta mil plazas y facilitarán el acceso a algún modo de transporte público, en municipios como Fuenlabrada, Valdemoro, Pozuelo de Alarcón o Getafe. Ya están operativos como parte de la Red Aparca + T los de Colmenar Viejo y tres ubicados en la capital: los del estadio Metropolitano, Nuestra Señora del Recuerdo y Avenida de Portugal. Estos tres últimos suman cinco mil usuarios en los últimos dos meses, según datos de la Comunidad de Madrid.