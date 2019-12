Manuela Carmena dice que el ayuntamiento tiene recursos para que los refugiados no duerman en la calle

Genio y figura. Manuela Carmena ha reaparecido en público para presentar ante los medios informativos, en un café histórico de la glorieta de Bilbao, su libro A los que vienen (Editorial Aguilar). Y lo ha hecho dando un buen repaso a todo lo divino y lo humano.

Carmena ha recordado las reacciones que suscitó su pancarta en la fachada del Ayuntamiento con la leyenda Refugees Welcome. A la exalcaldesa le preguntamos qué está fallando para que decenas de refugiados tengan que dormir en la calle. Aunque Carmena ha logrado esquivar hasta ese momento entrar en guerra dialéctica con su sucesor sobre asuntos como Madrid Central, en esta ocasión la antigua regidora sí afila la lengua y lanza esta pulla a Martínez-Almeida: “mientras yo fui alcaldesa insistí muchísimo en que nadie durmiera en la calle; para mí es una obligación inexcusable del Ayuntamiento, que no lo debería permitir. Estamos ante una emergencia y no se puede tolerar que haya personas durmiendo en la calle ahora mismo. Hay soluciones. Hay edificios vacíos y nosotros habilitamos camas como hay que seguir haciendo. La emergencia es así”.

Ahora que Madrid es, hasta el viernes 13, capital mundial de la lucha contra el cambio climático, la ex alcaldesa ha animado a seguir adelante a la activista Greta Thunberg, que llegará a Madrid en las próximas horas. Carmena ha aplaudido también la valentía del Papa Francisco y de la Iglesia en este asunto:

“Es muy importante recordar la valentía de la Iglesia en este momento y su lucha pionera contra el cambio climático. Las palabras del Papa Francisco se producen desde el enorme dolor de la desigualdad social que propicia esta crisis climática letal que estamos viviendo”.

El libro comienza, de manera sorprendente, con una curiosa carta a sus padres de un adolescente Carlos III donde el mejor alcalde de Madrid -antes de serlo- glosa con todo lujo de detalles su incipiente vida sexual junto a su mujer, María Amalia de Sajonia. Esta anécdota sirve a la exalcaldesa para reivindicar otra manera de enseñar Historia en colegios e institutos. Un niño, precisamente, fue quien más hizo pensar a Carmena en su etapa como regidora de la capital. Aquel chaval puso el dedo en la llaga al preguntar a la jueza metida a política: ¿Por qué todos los políticos mienten?

Manuela Carmena ha lamentado el divorcio existente entre los jóvenes y los políticos. La ex alcaldesa no tiene ninguna oferta para volver a la arena política. Ahora dedica su tiempo a escribir cuentos infantiles y a cuidar su limonero.