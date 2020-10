En Madrid el vermú en la discoteca

Desde este jueves las discotecas y bares de Madrid pueden empezar a funcionar como restaurantes. La situación ya resultaba preocupante para las empresas que en siete meses apenas han llegado al 9% de facturación. Este nuevo decreto tiene la seguridad jurídica de ampliar los servicios para que no pierdan sus derechos como locales de ocio y puedan incluir actividades como ambientación musical y horarios, que se recuperarán cuando finalice la crisis. También garantiza que los ERTEs por fuerza mayor se mantengan.

Una de las dudas que se tenían en torno a esta nueva adaptación del sector era ¿qué pasaría con aquellas discotecas y locales que no contasen con cocinas? Si no están instaladas en estos locales, hay solución al problema. Se puede recurrir a un servicio externo de catering para ofrecer este servicio. Es el caso del local Marta Cariño! que al no tener una cocina han decidido contratar un servicio de catering. Así nos lo ha contado Antonio Extremera, propietario de este local. “No hay cocina. Entonces lo que tenemos que hacer es contratar un catering externo porque no se pueden hacer inversiones que serían muy cuantiosas. No estamos en momento de hacer inversiones sino de alguna manera de poner en funcionamiento los locales que ya llevan también muchos meses cerrados con todo el perjuicio que eso ocasiona.”

Este decreto también permite prolongar la duración de la utilización de las terrazas, de momento no hay una fecha de finalización. En principio estas nuevas medidas han sido bien acogidas por el sector, pero habrá que ver si tiene éxito con los madrileños. Algunos ya lo han probado, como Fernando “A estas alturas del partido y en la situación en la que estamos ya no me resulta raro nada. Antes quizás lo disfrutábamos de otra manera, las cosas han cambiado. Hemos cambiado los cubatas por la comida de diseño. No está tan mal que para la dieta nos viene mejor.”

Esta nueva normativa ha sido recibida como un “balón de oxígeno” por el sector que lleva parado desde mediados de agosto, cuando se tuvo que obligar a frenar el ocio nocturno en toda España. La situación resultaba ya crítica y ahora muchas empresas podrán salir adelante en esta crisis. Pero otras se quedarán en el camino. Según datos del colectivo, el 80,7% están en riesgo de desaparecer antes de Navidades y un 22% lo ha hecho ya.