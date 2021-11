Madrid propone realizar test previos para acudir a las cenas de empresa en Navidad

A poco más de un mes de la Navidad, la Comunidad de Madrid registra una incidencia acumulada de covid-19 de 80 casos por cada 100.000 habitantes, y para evitar un incremento de los contagios que puedan producirse en las reuniones de estos días festivos estudia alguna medidas preventivas.



TEST PRECENAS DE EMPRESA



Para el Gobierno madrileño lo prioritario es testar a la población para evitar a los contagios, por lo que se pedirá a las empresas que realicen pruebas diagnósticas antes de las habituales cenas navideñas.



Desde la Consejería de Sanidad están estudiando la posibilidad de poder ayudar realizando pruebas de antígenos a los trabajadores de las empresas que lo soliciten, aunque por el momento esto es solo un llamamiento a que lo lleven a cabo "en su propio beneficio", ha expresado tras el consejo de Gobierno de este miércoles el portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio.



SE DESCARTA EL CERTIFICADO COVID EN HOSTELERÍA Y OCIO NOCTURNO



Por el momento, la Comunidad de Madrid descarta restringir el acceso a la hostelería, conciertos o el ocio nocturno para que solo las personas vacunadas o que tengan una prueba diagnóstica negativa puedan entrar en estos locales.



Madrid cree que hay que estudiar bien esta medida porque "no se trata de que un camarero o el propietario de un restaurante se convierta en autoridad sanitaria", ha explicado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.



"Lo importante es que la gente esté vacunada o testada porque el 80 % de los que se están contagiando no están vacunados y de ellos, el 80 % enferma mucho o fallece", ha subrayado Ayuso, que ha añadido que "la vacunación es la solución siempre".



CRIBADOS MASIVOS PREVIOS A LA NAVIDAD



Madrid se plantea volver a realizar cribados masivos con la realización de test de antígenos antes de las fiestas de Navidad, que eviten una nueva ola de contagios al impedir así "que alguien que está contagiando esté en reuniones con los demás", ha expresado Ayuso.



La intención es continuar la estrategia del Gobierno regional que ya llevó a cabo en las Navidades pasadas, con la realización de test de antígenos en diferentes puntos de la región.



MASCARILLAS EN AGLOMERACIONES



Además, la Comunidad de Madrid trabaja con los ayuntamientos de la región para abordar los protocolos de actuación ante las fiestas navideñas y, en la medida de lo posible, evitar aglomeraciones.



Según la normativa actual, está permitido no llevar mascarilla en exteriores siempre que pueda mantenerse una distancia interpersonal de 1,5 metros, por lo que el Gobierno regional recuerda que sería obligatorio su uso si no se puede respetar esa separación.