El Madrid Central de Almeida: los motivos del alcalde para pasar de denunciante a perjudicado

Ha sido una de las noticias de la semana en Madrid. Tres sentencias de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulan el proyecto estrella de la etapa de Manuela Carmena como alcaldesa de la capital: Madrid Central.

Lo hacen tras estimar parcialmente los recursos presentados por la Comunidad de Madrid, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid y la mercantil DVuelta Asistencia Legal, un empresa de gestión de multas. Las sentencias no entran en el fondo del asunto ni valoran la delimitación de esta zona de bajas emisiones y su regulación.

Pero sí dejan claro que la aprobación de la ordenanza que dio lugar a Madrid Central, aprobada en Octubre de 2018, se hizo con defectos de forma. En concreto que se obvió el trámite de información pública, un requisito que se considera esencial, preceptivo e indispensable. También faltaba el preceptivo informe económico previo a la aprobación de la ordenanza.

DE DENUNCIANTE A PERJUDICADO

Una de las tres denuncias partió del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid. En ese momento, el PP estaba en la oposición, con José Luis Martínez Almeida como portavoz. Un año y ocho meses después la justicia les da la razón, pero Almeida ya no está en la oposición. Es gobierno, es el alcalde. Es la parte perjudicada que debe acatar o recurrir esas sentencias.

Todo un dilema que le ha llevado a no recurrir la sentencia, tal y como le pedía la oposición en pleno, las asociaciones ecologistas y hasta su propia vicealcaldesa, Begoña Villacís. Una decisión que pone en duda la denuncia que presentó en su día. Una incoherencia. Y es que, al no recurrir, deberá afrontar la sentencia, anular Madrid Central y, tal y como dicen esos autos, enfrentarse a la devolución de las más de 814.00 multas que se han interpuesto en esta APR desde que empezaron las sanciones, a mediados de Marzo de 2019. En total, habrá que devolver más de 36 millones de euros.

MADRID CENTRAL, CABALLO DE BATALLA ELECTORAL

“Hay que eliminarlo por ser un fracaso”. Así de contundente se mostraba el entonces candidato a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que proponía sustituir el Madrid Central de Carmena por 12 aparcamientos disuasorios y mejorar la flota de autobuses municipales y del taxi. En su programa electoral, Almeida dudaba de la eficacia de esta APR de bajas emisiones para combatir la contaminación. Llegó incluso a coger una cámara y subirse en su moto para demostrar a la Alcaldesa Manuela Carmena que en Madrid Central seguían los atascos y la contaminación.

Vídeo

El primer escollo llega cuando es elegido Alcalde de Madrid, necesita el apoyo de Ciudadanos y de Vox para obtener el bastón de mando. La candidata de Ciudadanos y actual vicealcaldesa, Begoña Villacis, no tenía previsto eliminar Madrid Central pero si modificarlo, por ejemplo simplificando los permisos de acceso, apostando por ciclocarriles en lugar de carriles bici y creando áreas peatonales que no afecten a las vías principales de comunicación.

Audio

El pacto con Ciudadanos obliga al alcalde de Madrid a renunciar a su programa electoral. Madrid Central no se revertirá. Almeida habla de cesiones. Y a cambio anuncia que se tomarán nuevos medidas para una “reconversión” de la zona de bajas emisiones. El plan anti-contaminación Madrid 360,

LA APUESTA POR MADRID 360

Al actual gobierno municipal, este varapalo judicial a Madrid Central le ha cogido preparando su nueva estrategia de sostenibilidad ambiental: Madrid 360. La alternativa al proyecto de Carmena. No acaba en su totalidad con la actual APR, pero sí introduce cambios significativos. El principal, que los coches con etiqueta “C” de la DGT podrán acceder al actual Madrid Central si en su interior van dos personas. También incluye medidas como la peatonalización de la Puerta del Sol, líneas gratuitas de buses (ya en marcha) y descuentos en los aparcamientos públicos.

El hecho de que esa nueva ordenanza aún no haya sido aprobada (sólo se han ido introduciendo estos meses alguna medida de restricción o esos buses gratuitos) ha podido tener perso a la hora de tomar una decisión sobre los posibles recursos. Porque, al no recurrir, se anula la zona de bajas emisiones actual, no habría ninguna medida restrictiva en la zona centro de la capital. De hecho Almeida ya ha anunciado que si a mediados de Septiembre se confirma esa anulación, el Ayuntamiento adoptará medidas extraordinarias y urgentes para presevar la zona de bajas emisiones zona bajas emisiones hasta la aprobación de Madrid 360.