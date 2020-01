Madrid, cantera de los mejores docentes del país

Madrid puede presumir de ser cantera de los mejores profesores de nuestro país. Así lo acredita la tercera edición de los Premios Educa, que ha distinguido como mejor docente de Educación Infantil de España a Patricia del Valle del colegio público Legazpi de Arroyomolinos y a Nereida Bueno, de la Universidad Pontifica de Comillas, como segunda mejor profesora universitaria.

Para Nereida haber recibido este premio este año ha sido muy especial porque justo cumple una década como profesora universitaria. En su momento se convirtió en la profesora más joven de su categoría, daba incluso clase a antiguos compañeros que todavía tenían asignaturas pendientes.

En declaraciones a COPE, Nereida confiesa que, a pesar de sentirse muy orgullosa, el galardón le da cierto respeto por haber colocado el listón tan alto pero que se debe, principalmente, a la cercanía y comprensión que transmite: “Me encantaría poder saber los comentarios que han hecho los alumnos para defender mi candidatura porque no nos dejan verlos. Pero, si me pongo a pensar en las veces que se me han acercado después de la clase, creo que ellos valoran mucho que yo considere que cualquier pregunta es válida. Para mi, si alguien pregunta, significa que quiere saber, y ninguna pregunta es tonta”.

Nereida compagina la docencia con su otra gran pasión: la investigación de la afasia. Un trastorno de la comunicación que sufre su madre desde hace cinco años a consecuencia de un ictus y que esta profesora combate a través del doblaje. Fue precisamente su madre la que le dio pistas de lo ventajoso que podría ser. “Un día practicando doblaje, algo que me encanta, mi madre se mostró interesada por lo que le dije que participase. Mi sorpresa fue cuando le empezaron a salir palabras. Ahí me di cuenta de que había algo que investigar”, nos explica.