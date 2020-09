Madrid avisa de que no ha pactado nada con Sanidad y discrepa de sus criterios para aplicar restricciones

El gobierno de la Comunidad de Madrid acude al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que se celebra este miércoles con el ánimo de seguir negociando las posibles restricciones que afectarían a Madrid y otras nueve localidades de la región. "Hay partido", dicen fuentes del Ejecutivo, que eluden hablar de acuerdo o de principio de acuerdo con el ministro Illa "porque ayer no se firmó nada". Ni siquiera hubo documento.

Ayuso pide seguir discutiendo los criterios que ha anunciado Sanidad para imponer esas restricciones y que se exponen en el borrador del documento que se va a debatir esta tarde. En principio, los municipios que tengan una tasa de contagio superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes, un porcentaje de positividad del 10% en los test PCR y una ocupación de camas UCI superior al 35% deberían aplicar el cierre de la ciudad y poner en marcha otras medidas como aforos al 50% en los comercios o cierre de la hostelería y restauración a las once de la noche.

Madrid no está de acuerdo con ellos y pedirá revisarlos porque son criterios hechos a la medida de Madrid. "¿Por qué 500 y no 1.000 contagios por cada 100.000 personas? ¿O por qué no se incluye en esos criterios la capacidad hospitalaria o el número de fallecidos, donde Madrid sale mejor parada?", se preguntan. Además, volverán a poner sobre la mesa los controles obligatorios en Barajas y en las estaciones de trenes.

"O se pueden negociar las condiciones que ha puesto Sanidad o Madrid no apoyará ningún acuerdo", aseguran desde la Puerta del Sol a COPE. Incluso, el gobierno regional está hablando con otras comunidades gobernadas por el PP para hacer un frente común. Insisten en que las medidas de confinamiento selectivo que están llevando a cabo en 45 zonas sanitarias van a dar resultados y defenderán este tipo de medidas, sin ánimo de ceder y restringir aún más esas medidas.

En resumen, la Comunidad de Madrid va a la cita de esta tarde con ánimo de dialogar, de debatir, de ceder y de pactar, pero no de firmar lo primero que le pongan por delante.