Madrid amenaza a Hacienda con acudir al Constitucional si atacan su autonomía fiscal

"Un desprecio flagrante y sin precedentes a los madrileños". De esta forma tan dura se expresa Lasquetty en esa misiva remitida a la Ministra de Hacienda María Jesús Montero. En ella comienza expresando el "profundo malestar" que ha generado en la Comunidad de Madrid el acuerdo entre el gobierno de España y ERC para crear una "comisión bilateral" con el objetivo de invadir la autonomía fiscal de la región.

Hacerlo, escribe Lasquetty, sería un "ataque directo y notorio, ya no sólo a los madrileños. También a la Constitución española" que deja bien claro la cesión de tributos a las Comunidades. "Lo que ustedes han declarado públicamente, constituiría una incaceptable e inscontitucional abolación de la capacidad normativa de la Comunidad de Madrid para desarollar la política fiscal que considera más conveniente y beneficiosa para los intereses de los madrileños" se puede leer en uno de los párrafos de esa carta.

Por eso, el gobierno madrileño advierte que si "avanzan por esa vía", presentarán un requerimiento de incompetencia y, en última instancia, "plantearíamos un conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional", en base al artículo 161.1 c) de la Carta Magna. "No podemos admitir que los impuestos de los madrileños se decidan en otro lugar que no sea la Asamblea regional", afirma Lasquetty.

También quiere aclarar en la carta que Madrid no es ningún paraíso fiscal y que no pueden basar esa invasión de competencias en un supuesto "dumping fiscal". Término que hasta la propia ministra Montero ha reconocido en una entrevista que un término que se no se puede aplicar. Recuerda el gobierno madrileño que todas las "comunidades autónomas de régimen común poseen la misma capacidad normativa para regular los impuestos cedidos, pudiendo así subirlos o bajarlos en función de sus intereses y necesidades".

"Le exijo respeto a la Constitución, a las leyes vigentes, y a la autonomía financiera de la Comunidad Autónoma de Madrid. Respeto, en última instancia, a los ciudadanos de Madrid". Así termina esta carta de Lasquetty.