Los vecinos y comerciantes del centro de la capital recogen firmas contra “MADRID CENTRAL”

Los vecinos, comerciantes, transportistas y autónomos que viven y trabajan en el centro de Madrid piden al Ayuntamiento que retrase la entrada en vigor de la APR. Quieren que se revisen algunos de los puntos y han propuesto 7 medidas al Consistorio. Denuncian que no han tenido respuesta por parte del Gobierno de Manuela Carmena, se sienten engañados y dicen tienen miedo de las consecuencias negativas sobre sus negocios y sobre el barrio.



Piden al Ayuntamiento que se replantee el calendario de entrada en vigor y además que lo haga de forma progresiva para ir viendo el impacto que va teniendo en la población. Entre las medidas que reclaman esta la de flexibilizar la renovación de la flota de vehículos, ampliar el horario de carga y descarga de mercancías, aumentar el transporte público a la zona centro o habilitar permisos especiales para las pymes para accesos de vehículos.



De momento dicen no consiguen que el consistorio de la capital les escuche. Han recibido la llamada de la delegada de Movilidad y Medioambiente, Inés Sabanes, aunque no les ha concretado ninguna fecha para sentarse y dialogar.



Han creado la “Plataforma de Afectados de Madrid Central”, a la que ya se han unido 59 colectivos. Cuentan además, con el apoyo de 10 entidades nacionales. Recuerdan, no están en contra de “Madrid Central”, pero si se oponen a la visión parcial y limitada de la lucha contra la contaminación atmosférica.