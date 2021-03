Los vecinos de Andrés Mellado vuelven a la normalidad después de 77 días de confinamiento

La Zona Básica de Salud de Andrés Mellado que abarca a parte de los barrios de Gaztambide y Vallehermoso ha abandonado este lunes las restricciones a la movilidad. Son un total de 23.755 vecinos que han recuperado la normalidad después de 77 días, como Lola “feliz, muy feliz y libre porque después de dos meses y medio puedo recuperar la normalidad”. Y es que asegura que llevaba todo ese tiempo sin apenas moverse a unos pocos metros de su casa “así que esta semana revivo”, asegura.

Una alegría que no comparte del todo Paloma que asegura que no le han afectado mucho las restricciones y se muestra escéptica en cuanto al cumplimiento de las normas. “Creo que no ha habido controles para comprobar que se cumplieran las normas y por lo que he oído de amigas y gente del barrio, la gente no las ha cumplido”, cuenta mientras pasea a su perro por la calle Andrés Mellado.

También Teresa, hoy por primera vez en el parque de Joaquín María López con su nieta, cree que no se han cumplido las medidas, “sobre todo entre los más jóvenes” y asegura que “en las terrazas, que hay muchas, sobre todo en Guzmán el Bueno, hay mucha gente que no respeta la distancia ni el uso de la mascarilla”.

Para María, que trabaja cuidando a una persona mayor, después de todo este tiempo, uno de los confinamientos más largos, es difícil volver a la normalidad. “No es lo mismo que antes, vas con miedo, mirando si la gente lleva mascarilla, dónde te puedes acerca y dónde no”.

Rubén, que también trabaja en la zona cree que se han cumplido las medidas y espera que “hayan servido para reducir contagios, si no hubiera habido medidas seguramente habría sido peor”, sentencia.

En esta zona básica de salud, la incidencia ha bajado a 450 casos por cada 100.000 habitantes después de superar los 1.000 contagios a principios de febrero, aunque todavía sigue siendo una de las que acumula más contagios.