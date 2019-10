Los testimonios de los afectados y beneficiados por Madrid 360

En COPE hemos querido concretar las medidas más importantes de Madrid 360. Estas, son las que afectan a los coches con etiqueta C, que vuelven a poder entrar en Madrid Central. Por otra parte, las motos tipo C podrán circular por todo el centro y las que no tengan distintivo, podrán hacerlo hasta las 12 de la noche en vez de hasta las 10.

Para los coches que no tengan etiqueta, la situación ha empeorado. En el año 2022, no podrán circular por todo el interior de la M-30. E incluso a partir del año 2025, las restricciones de circulación se van a ampliar a todo Madrid.

En COPE, hemos ido a buscar casos concretos y hemos dado con algún beneficiado y perjudicado. El primero de ellos se llama Leopoldo, que es un vecino de Madrid con un coche sin pegatina. Sin embargo, está de acuerdo en aplicar la medida siempre que ayude a reducir la contaminación.

“Me parece una muy buena medida. Sin embargo, si tú vas a prohibir circular toda esa cantidad de coches a partir de 2022 y la contaminación solo baja un 2% o un 3%, creo que la relación entre el coste y el beneficio, no compensará”.

Aunque Leopoldo tiene suerte. Para poder circular por Madrid Central, tiene una moto con distintivo C, es decir, que podrá circular por el centro. Además, cree que con ella contamina menos que con el coche, ya que muchas veces te ahorras vueltas y vueltas que tienes que dar con el automóvil para aparcar, mientras que un vehículo de dos ruedas puedes dejarlo en prácticamente cualquier sitio.

Adriana es otra vecina de Madrid. También tiene un vehículo tipo C, aunque no es una moto: es un coche. Nos ha contado que Madrid Central le pilló desprevenida.

“Al año o así de comprarme un coche nuevo, entró en vigor Madrid Central. Me pareció una medida muy repentina y rápida”.

Y claro, Adriana no podía cambiar su nuevo coche. Podría sustituirlo por uno eléctrico o más ecológico. “Tengo 26 años y no tengo una vida laboral demasiado estable. No puedo permitirme cambiar de coche aunque quiera”.

De todas formas, ahora está mucho más tranquila sabiendo que tiene un margen mayor para cambiar de coche sin renunciar a entrar al centro de la ciudad.