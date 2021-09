Los problemas psicológicos de los trabajadores, lo peor de todo para la dueña de La Riviera

Lo han pasado fatal con la icónica discoteca y sala de conciertos La Riviera cerrada pero ahora empiezan a ver la luz al final del túnel. Amparo, dueña de La Riviera, asegura a COPE que “tanto los trabajadores como yo estamos mal; todo ha sido muy negativo y económicamente estamos muy tocados porque ha sido mucho tiempo con la sala cerrada pero, gracias a Dios, se va a arreglar la cosa y vamos a poder solucionar todo lo que no se ha podido solucionar en este tiempo, en busca de la normalidad”

No ha sido nada fácil aguantar económica y psicológicamente la travesía del desierto de la pandemia. Amparo tiene muy claro lo peor de todo este tiempo: “He tenido y tengo todavía a muchísima gente en ERTE y, a consecuencia de esto, tienen problemas psicológicos. Familias que he tenido que dejar porque yo no podía sujetar a tanta gente trabajando en La Riviera. Para mí lo más duro ha sido la parte humana. Sin todos ellos, yo no podría funcionar en absoluto”.

Así las cosas, Amparo tiene muy clara la prioridad de sus peticiones a la Comunidad de Madrid. “Que por favor se acuerden del ocio nocturno, que movemos muchísima gente en Madrid y que aprueben las medidas para que podamos estar de pie y quitarnos la mascarilla para beber. La Riviera es una sala muy grande y no va a haber ningún tipo de problema con las medidas anticovid”, concluye la propietaria de esta mítica sala de Virgen del Puerto, junto al Puente de Segovia, donde lleva décadas siendo todo un referente del ocio nocturno en la capital.