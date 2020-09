Las otras 16 zonas de Madrid que ya superan el límite de contagios y podrían quedar confinadas

37 áreas sanitarias de la Comunidad de Madrid cumplen desde este lunes los criterios fijados para el confinamiento perimetral con el fin de cortar la propagación del coronavirus. En estas zonas, se ha decretado la restricción de la entrada y salida excepto por motivos laborales, médicos, acceso a centros educativos, regresar a la zona residencial, cuidado de personas mayores, menores o dependientes, acceso a entidades bancarias o de seguros, legales o administrativas, acudir a exámenes y cualquier otra necesidad prioritaria, urgente o de fuerza mayor. Los comercios tienen limitado el aforo al 50% y están obligados a cerrar como muy tarde a las 22.00 horas. Además, el aforo de los lugares de culto se reduce a un 33 % de la capacidad máxima y las reuniones sociales quedan limitadas a un máximo de seis personas.

Todas estas zonas han superado la barrera de los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes, lo que se traduce en una transmisión comunitaria en la que no se puede detectar el origen de los contagios. Las nuevas medidas afectan a 26 zonas de seis distritos de Madrid. En el resto de la provincia, hay perimetradas 11 zonas de siete municipios.

Sin embargo, otras 16 zonas básicas de salud ya han rebasado también los 1.000 contagios por cada 100.000 habitnates y podrían verse abocadas en las próximas semanas a un confinamiento similar al que ya sufren desde este lunes las 37 zonas designadas. Estas zonas básicas de salud son Lavapiés, Canillejas, García Noblejas, San Isidro, Rafael Alberti, Orcasitas, Vicálvaro-Artilleros, Campo de la Paloma, Villaamil (todas en la capital); Doctor Trueta y Miguel Servet (ambas en Alcorcón), Las Fronteras (Torrejón de Ardoz), Panaderas (Fuenlabrada), Villa del Prado (en el municipio del mismo nombre); Alcalde Bartolomé González (Móstoles); o Sierra de Guadarrama (Collado Villalba).

Según ha podido saber COPE, los 1.000 casos de contagio por cada 100.000 habitantes es un valor clave, pero no el único, para decretar esas restricciones. Además, la decisión de confinar o no dichas zonas no va a ser inmediata. Salvo subida preocupante, cualquier cambio que pueda decidir el gobierno de la Comunidad de Madrid se hará la semana que viene.

RESTRICCIONES QUE ASUMIRÍAN ESTAS 16 NUEVAS ZONAS

Las principales restricciones en las zonas confinadas son las siguientes:

-PARA TODA LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

- Las reuniones sociales quedan limitadas a un máximo de 6 personas.

-LIMITACIONES ESPECÍFICAS PARA 37 ZONAS

1) MOVILIDAD

- Restricción de la entrada y salida excepto por motivos laborales, médicos, acceso a centros educativos, regresar a la zona residencial, cuidado de personas mayores, menores o dependientes, acceso a entidades bancarias o de seguros, legales o administrativas, acudir a exámenes y cualquier otra necesidad prioritaria, urgente o de fuerza mayor.

- Los residentes en dichas zonas podrán desplazarse por la vía pública dentro del perímetro acotado, aunque se recomienda evitar desplazamientos y actividades "innecesarias".

- Cierre de parques y jardines.

2) AFOROS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS

- El aforo de los lugares de culto se reduce a un 33 % de la capacidad máxima.

- Los velatorios tendrán la asistencia limitada a 15 personas al aire libre y 10 en lugares cerrados.

- Los comercios tendrán limitado el aforo al 50 % y cerrarán a las 22.00 horas, salvo las farmacias, centros médicos, veterinarios, gasolineras y otros establecimientos considerados "esenciales".

- En hostelería se elimina el consumo en barra y se limita el aforo a un 50 %. Sólo podrá haber 6 comensales por mesa. También tendrán que cerrar a las 22.00 horas, aunque podrán seguir haciendo repartos de comida a domicilio después de esa hora.

- En centros de enseñanza no reglados (academias, autoescuelas...) se reduce el aforo máximo al 50 % y se limitan los grupos a un máximo de 6 personas.

- Las instalaciones deportivas, tanto al aire libre como cubiertas, reducen el aforo al 50 %, y los grupos serán de no más de 6 personas.

