Día 1 de confinamiento en los barrios de Madrid: despliegue policial, sin multas y mucha resignación

Resignación y desgana pero también comprensión. Los 800.000 vecinos de las áreas confinadas de Madrid y de otros municipios de la Comunidad han arrancado este lunes su primer día de confinamiento muy expectantes de cuáles serían los controles implantados por el Gobierno de Ayuso para hacer eficaces las restricciones aplicadas. La Policía Municipal ha establecido un amplio dispositivo a la entrada de Puente de Vallecas, uno de los distritos más castigados po la pandemia. Los agentes se han desplegado bajo el puente de la M-30 y en la salida de la carretera de circunvalación en dirección norte.

Tal como prometió Ayuso ayer, durante el lunes y el martes dichos controles son meramente informativos. Las multas por entrar o abandonar estas zonas comenzarán a aplicarse este miércoles. Los vecinos sólo pueden desplazarse a otros lugares para ir a trabajar y cumplir obligaciones legales, educativas o el cuidado de personas dependientes. En todos los casos deben llevar un justificante cuyo modelo de formato ha publicado la Comunidad de Madrid este domingo. Llevarlo hoy no acarrea sanción, pero sí a partir del miércoles. Además de a los conductores, la Policía Municipal también entra en los autobuses de la EMT para pedir la justificación a los viajeros que se encontraban en el interior.

Los ciudadanos asumen los controles y las restricciones de la manera más normal posible. A muchos no les va a afectar en días laborales porque trabajan fuera de las zonas perimetradas. "¿De qué nos sirve estar confinados si luego tenemos que ir a trabajar fuera y vamos en un metro lleno de gente?", señala una mujer a los micrófonos de COPE. Otra asegura que estas medidas no van a servir de nada "si el Gobierno no hce otra cosa".

Otros vecinos sí ven con buenos ojos las medidas aplicadas. "Si es para que esto mejore me parece estupendo", asegura uno. "Tiene que haber confinamiento. La gente va sin mascarilla por la calle", asegura otro.

A las restricciones de movilidad se unen también las medidas que afectan directamente a los negocios, como la reducción genérica de los aforos al 50%. Una decisión que supone un nuevo golpe a los comercios tras el confinamiento de marzo, abril y mayo. "Donde se debería controlar los grupos es en los parques o paseos, pero eso no está controlando. No lo veo una medida eficaz", asegura una camarera de uno de los bares que hoy ha abierto la persona sabiendo que a las diez de la noche como muy tarde tendrán que cerrar.

Miles de vecinos de los barrios afectados salieron a la calle este domingo para protestar contra estas medidas, que consideran "segregatorias". Las 26 áreas sanitarias de la capital están en los distritos de Carabanchel, Usera, Villaverde, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas y Ciudad Lineal, y 11 en las localidades de Fuenlabrada, Humanes, Moraleja de Enmedio, Parla, Getafe, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas.

Las medidas tendrán una vigencia de 14 días, que se podrán prorrogar si así lo requiere la situación epidemiológica.

Las principales restricciones son las siguientes:

-PARA TODA LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

- Las reuniones sociales quedan limitadas a un máximo de 6 personas.

-LIMITACIONES ESPECÍFICAS PARA 37 ZONAS

1) MOVILIDAD

- Restricción de la entrada y salida excepto por motivos laborales, médicos, acceso a centros educativos, regresar a la zona residencial, cuidado de personas mayores, menores o dependientes, acceso a entidades bancarias o de seguros, legales o administrativas, acudir a exámenes y cualquier otra necesidad prioritaria, urgente o de fuerza mayor.

- Los residentes en dichas zonas podrán desplazarse por la vía pública dentro del perímetro acotado, aunque se recomienda evitar desplazamientos y actividades "innecesarias".

- Cierre de parques y jardines.

2) AFOROS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS

- El aforo de los lugares de culto se reduce a un 33 % de la capacidad máxima.

- Los velatorios tendrán la asistencia limitada a 15 personas al aire libre y 10 en lugares cerrados.

- Los comercios tendrán limitado el aforo al 50 % y cerrarán a las 22.00 horas, salvo las farmacias, centros médicos, veterinarios, gasolineras y otros establecimientos considerados "esenciales".

- En hostelería se elimina el consumo en barra y se limita el aforo a un 50 %. Sólo podrá haber 6 comensales por mesa. También tendrán que cerrar a las 22.00 horas, aunque podrán seguir haciendo repartos de comida a domicilio después de esa hora.

- En centros de enseñanza no reglados (academias, autoescuelas...) se reduce el aforo máximo al 50 % y se limitan los grupos a un máximo de 6 personas.

- Las instalaciones deportivas, tanto al aire libre como cubiertas, reducen el aforo al 50 %, y los grupos serán de no más de 6 personas.

