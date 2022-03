Las explotaciones ganaderas de Madrid se están quedando sin pienso

Estamos muy pendientes de cómo están los mercados, si se están notando los paros de los transportistas, si hay desabastecimiento en productos básicos, incluso si los productores de leche tienen que tirarla al no tener quien la distribuya. Pero hay otro aspecto de los paros de los transportistas que también es muy preocupante. Los ganaderos se están quedando sin pienso para alimentar a los animales porque esos camiones con el alimento no llegan a sus granjas. Una situación empieza a ser desesperante. Marian Planas tiene una explotación de vacas para carne en Madrid. Dice que los camiones de pienso están parados. No llegan a las explotaciones y a pesar de que algunas vacas pueden pacer en la pradera de la sierra madrileña, solo con eso no pueden subsistir. No hay alimento suficiente. "No sabemos qué va a pasar con los animales. Lo que sabemos es que hay una huelga indefinida y que el gobierno de este país ha dicho que hasta el día 29 no va a dar una respuesta y que a los ganaderos no nos están dando ningún tipo de alternativa. Nos estamos volviendo locos buscando distintas fábricas que puedan tener acumulación de pienso para poder proporcionárnoslo".

Está realmente preocupada porque la falta de alimento está afectando a sus animales. Marian se pregunta por aquellos que tan preocupados estaban por el bienestar animal. Ahora quién se preoucupa de esos animales que no pueden comer?

Como ella, explica, están todos los ganaderos de Madrid y del centro de la península. La crisis de Ucrania ha encarecido los precios de los piensos, algo que asumen y que les perjudica, pero ahora se está poniendo en serio riesgo la explotación.