Las bibliotecas públicas suspenden por sorpresa el servicio de préstamo intercentros

Sin previo aviso, de la noche a la mañana. Miles de usuarios de las bibliotecas públicas de Madrid están que trinan; se han quedado, sin advertencia previa, sin el servicio de préstamo PIC que se llevaba prestando desde hace un par de años, según ha podido confirmar COPE. Por ejemplo, ya no se puede devolver en la biblioteca Luis Rosales de Carabanchel un ejemplar prestado en la María Zambrano de Alcalá ni tampoco pedir en la Iván de Vargas de Centro que traigan una película en DVD de la Ruiz Egea de Chamberí.

Un cese temporal del servicio que causa un gran trastorno a decenas de miles de usuarios como Carmen. Es estudiante de Literatura General y Comparada en la Universidad Complutense y la medida le ha pillado con el paso cambiado, como a muchos: “Vivo aquí cerca en Delicias y ahora me dicen que no puedo devolver un montón de libros en la biblioteca Pedro Salinas y tengo que llevarlos a La Latina. Me parece una faena. Por mis estudios necesito muchos libros de una biblioteca de Tres Cantos y ahora ya no puedo pedirlos para que los traigan aquí. Voy a perder mucho tiempo y me afecta un montón la verdad”.

Fuentes de la Consejería de Cultura aseguran a COPE que no se trata de un recorte sino de un problema administrativo que achacan al reciente cambio de gobierno. No se ha llegado a un acuerdo para prorrogar el contrato con la empresa de mensajería que hacía los repartos. Aunque no se sabe cuándo, en el momento en que se firme un nuevo contrato con otra compañía volverá a prestarse este servicio que facilita y fomenta la lectura entre las decenas de miles de ratones de biblioteca que pueblan la Comunidad de Madrid.