Un jubilado, recupera su libro electrónico gracias al poder de las redes sociales

Jacinto, es un jubilado de 84 años, vive en Moratalaz y le apasiona la lectura. El domingo salió como de costumbre a pasear por el parque de la Cuña Verde con su Ebook de la mano y se sentó en un banco a leer tranquilamente. Jacinto se despistó y se lo dejó allí. Cuando se acordó de que no lo llevaba encima decidió darse la vuelta, pero ya era tarde: Su Ebook ya no estaba. Por eso, disgustado por haberlo perdido, decidió poner un cartel con su número de teléfono con la idea de recuperarlo.

Pasaban los días y Jacinto no recibía noticias de su compañero electrónico, hasta que llegó Carolina, que estaba paseando con sus amigas por el parque. Al ver el cartel decidió hacerle una foto y publicarla en Twitter. En tan solo 20 minutos, la comunidad tuitera se volcó en la búsqueda del Ebook de Jacinto. “Los mensajes directos de Twitter estaban desbordados”, asegura.

Carolina se comunicó a través de Whatsap con Jacinto para preguntarle si alguien se había puesto en contacto con él: ‘Nadie me ha llamado’ le dijo. Ella le contesto: ‘No te preocupes, nosotros te conseguiremos uno nuevo’. Se puso manos a la obra y creó un crowfunding para comprarle un Ebook nuevo a Jacinto. Tenían un objetivo recolectar 160 euros. Jacinto no podía creérselo, no entiende de redes sociales, asegura que es un gesto que nunca va a olvidar.

Carolina comprará el libro electrónico y se lo llevará a su casa de parte de todos los tuiteros que han participado ‘Estoy muy contenta, nunca llegué a pensar, que una simple foto podría ayudar a Jacinto, me siento orgullosa’. La respuesta ha sido tan sorprendente que han recaudado 463 euros. Con lo que sobra del dinero se han comprometido a donarlo a la Red de Ciudadanos de Moratalaz, un movimiento ciudadano del barrio que ante esta crisis ayuda a los vecinos más necesitados.