Juan y José Antonio, dos vidas 'paradas' ante un Rastro afectado por la COVID-19

Juan Molina tiene 74 años y es el presidente de Delibris, la asociación de libreros de viejo de España. Además tiene un puesto en el Rastro, el mítico mercado madrileño que tras 400 años de historia está sufriendo un duro golpe por el coronavirus. Las negociaciones continúan su curso y cientos de comerciantes siguen sin poder montar cada domingo su puesto, como es su caso.

Juan lleva (ni más ni menos) que 70 años en el mercado. Llegó desde un pueblo de Jaén y en el año 50, con siete hijos... sus padres decidieron venirse a Madrid para luchar por una mejor vida. Con un contexto histórico difícil, una ciudad le acogía cuando tenía cuatro añitos, con todo el cariño y que ahor siente suya. Desde ese momento, comenzó su aventura en el Rastro.

Su puesto es de libro nuevo y cuenta con una tienda en Carlos Sarniches que no le permite avanzar, ya que no le da la solvencia económica que necesita para tirar hacia adelante: “Mi tienda también está muerta. Esto es como un desierto. Si tú vas a las 12 de la mañana de un domingo y ves a 3 personas en una calle... te puedes imaginar la tristeza y la incertidumbre que tienes, es horrible”.

Tiene 40.000 postales antiguas de Madrid, que datan desde mediados del XIX hasta primeros del XX. Una colección que muchos ojos observaban curiosos cuando se acercaban a su puesto antes de que estallara la pandemia.

Para él, este “parón” en el Rastro... le está afectando y mucho: “Sin ingresos, sin posibilidades... el Rastro sin gente es un sitio muerto. Hay compañeros que tienen un puestecito que saca para sobrevivir. Gente que está toda la vida aquí, como yo”. A Juan se le encoge el alma cuando llegan los domingos y no ve el bullicio que lleva viendo durante 70 años ante sus ojos.

Jamás ha vivido una situación parecida, a pesar de llevar toda una vida coleccionando momentos en el mercado, momentos tan bonitos como este: “Yo me acuerdo de niño que era mucho peor en el sentido de que la gente no tenía puesto fijo. Se tenían que levantar a las 4 de la mañana a poner un puestecito y no importaba”. Y añadía: “Recuerdo que enfrente de mi casa, había un puesto de discos y a las 7 de la mañana ya estaba Manolo Escobar con la lágrima calló en la arena....”. La sonrisa se dejaba entrever con su llamada telefónica.

La sensación que le causa no tener el Rastro en su vida... es difícil: “Es muy complicado es que he estado aquí toda la vida... y todos mis compañeros tienen la misma incertidumbre”, aseguraba a COPE.

Juan aprovechaba la ocasión para lanzar un llamamiento: “Esto no es un negocio al uso, es el corazón de Madrid... por favor, pido con todo cariño a las autoridades que cuidemos el Rastro, que esto es patrimonio de la ciudad”.

José Antonio Álvarez: “Esto no llega a ningún puerto... y queremos retomar nuestra actividad pronto”

José Antonio es propietario de dos tiendas de arte tribal en Carlos Sarniches 14 y 28. Al frente de estos negocios lleva más de 30 años. Nació en una de las tiendas que ahora mismo regenta. Su afición surge como hobby, él tenía su propio trabajo y nos contaba como nacía su afición: “Tenía con mis hermanos una librería de tebeos y me llegaban a mis manos los tebeos de Tarzán y fíjate que yo veía esas máscaras y me llamó mucho la atención...hasta ahora”.

Pero es que... cada domingo sacaba su puesto a la calle para vender sus productos, en una de las arterias más transitadas del Rastro. Su preocupación es palpable: “Nos importa la salud pero queremos retomar nuestra actividad pronto”.

Puede abrir sus dos tiendas, pero el bullicio ya no se da... y por tanto, los beneficios no son los mismos: “Lo que atrae a la gente es que todos los puestos tengan su mercancía muy variada.. y si nos quitan esto, pues nos vemos muy mal porque no hay afluencia”.

José Antonio se está planteando cerrar estos dos establecimientos. Sin el Rastro, los gastos se multiplican. La afluencia de gente le está afectando y mucho.

Una situación muy complicada que hace que Juan y José Antonio vean sus vidas 'paradas' por el coronavirus, sin un Rastro que les daba felicidad y donde han vivido muchísimos momentos.