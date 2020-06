Incertidumbre en los colegios madrileños ante el próximo curso

La vuelta a las aulas en septiembre se ve con incertidumbre y preocupación desde los colegios madrileños sobre todo después de los cambios de criterio del Ministerio de Educación en apenas un mes.

Tienen claro que se verán más mascarillas, pero piden más concreción en las distancias “porque medio metro más o menos es determinante teniendo en cuenta que no va a haber incremento de plantilla así que por más espacios que se saquen si no hay más profesores no puedes tener a los alumnos sin alguien que esté con ellos”, ha dicho José Antonio Poveda, secretario regional de Escuelas Católicas en Herrera en COPE.

Para Poveda, el aislamiento “es poco compatible” con la presencialidad en las aulas y tampoco es posible “combinar los problemas de espacio, las restricciones presupuestarias y la salud”, señala. “Es como querer cuadrar el círculo”. Cuestiones que se dan de frente con “los problemas de espacio y falta de profesores”, añade.

El secretario de Escuelas Católicas en Madrid considera que de un colegio “de tres o cuatro líneas no sale uno de ocho por más que quieras habilitar el centro”. “Y lo del aire libre, a ver cómo lo haces cuando llegue octubre o noviembre”.

Este colectivo, que aglutina a 330 colegios en Madrid, apuesta por una vuelta a las aulas lo más normal posible.