El Hospital Infanta Leonor se convierte en el primer centro madrileño que implanta un marcapasos sin cables

En medio de esta pandemia, el Hospital Universitario Infanta Leonor se ha convertido en el primer hospital madrileño, y segundo en España, que implanta un nuevo tipo de marcapasos. No tiene cables, es diez veces más pequeño y evita muchas complicaciones.

Sobre todo permite dos grandes avances: que no haya infecciones y que este paciente, un varón de 83 años, se haya podido ir a casa sólo 24 horas después de ser operado, como nos ha explicado a Herrera en Cope en Madrid, Álvaro Estévez Paniagua, cardiólogo de este hospital: “la gran ventaja que tiene es que la movilización del paciente se puede hacer dentro de las primeras ocho horas de reposo que tiene que guardar por la punción de la vena femoral y eso reduce mucho las complicaciones funcionales que suelen sufrir los pacientes ancianos por tener una hospitalización más prolongada”.

El perfil del paciente es precisamente éste, mayores de 80 años, que ganan salud pero, sobre todo, calidad de vida. En palabras del doctor Estévez Paniagua, “nos permite dar un tratamiento adecuado a los pacientes ancianos, para mantener una calidad de vida que les permita seguir haciendo su vida cotidiana, no por el hecho de ser ancianos se les tiene que restringir su vida diaria”.

Y todo ello ha sido posible en un espacio completamente libre de coronavirus.