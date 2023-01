Un hombre sufre una parada cardiorrespiratoria en el gimnasio y es salvado por uno de los monitores

El pasado 16 de diciembre, Carlos López no esperaba que recibiría un regalo de Navidad muy valioso por anticipado: la vida. Porque la mañana de ese día, mientras hacía ejercicio en la cinta de un gimnasio, sufrió una parada cardiorrespiratoaria. Perdió el conocimiento y todo pudo acabar en tragedia, pero afortunadamente ahí estaba Alberto Martos, monitor de dicho gimnasio, que sin dudarlo comenzó a realizarle las maniobras de de reanimación durante nueve minutos, siguiendo indicaciones de la central del SAMUR-PC. Esto resultó clave para mantenerle con vida antes de la llegada de los servicios sanitarios, que, momentos después de su llegada, y tras instantes de mucha tensión, pudieron devolver el pulso al corazón.

Carlos despertó de nuevo en el Hospital Ramón y Cajal tres días después, el 19, sin recordar nada de lo que había pasado a causa de las secuelas: "No me acuerdo de nada de lo que pasó 16 ni de los días anteriores. Mi cerebro ha borrado las copias de seguridad y solo sé lo que me han contado". Cuando fue plenamente consciente de lo que pasó, solo podía tener palabras de gratitud para las personas que evitaron la tragedia, así como un renovado aprecio por la vida: "Es muy importante saber que hoy podría no estar aquí. Estoy muy agradecido a la vida y a todos los que me han salvado".

Un acontecimiento que, sin duda, va a marcar la vida de Carlos, que ha querido celebrar su vida salvada dando un valor especial a esta Navidad, a pesar de que es una fiesta que nunca le ha gustado: "Yo soy un poco como el Grinch, pero este año la hemos celebrado por todo lo alto y ha servido para que la familia se una más porque había mucho que valorar". Familiares que estuvieron en vilo durante estos momentos: "Hay dos películas: la que vivo yo, que solo me despierto el día 19, y la que viven ellos, mi mujer, mi madre... oir las cosas te pone los pelos de punta, es sobrecogedor".

Vídeo









La Cadena de la Vida

Por su parte, el monitor Alberto Marcos se convirtió en el héroe del día. Para él fue un deber y un privilegio poder salvar una vida, aunque también tuvo que asimilar todo lo ocurrido y sufrir alguna secuela: "Tuve que cancelar entrenamientos programados porque no me encontraba bien y aún sigo asustado. Ahora cuando veo a alguien correr en el gimnasio estoy mucho más pendiente". Pero lo que cree más importante es que cualquiera pueda reaccionar igual en la misma situación: "Siempre hay que actuar, tener conocimiento del protocolo (que es muy sencillo) y no tener miedo a entrenar a pesar de sucesos como este".

Vídeo









Pero heroínas también fueron las sanitarias del SAMUR que devolvieron al corazón de Carlos su latido en cuanto llegaron al gimnasio, acabando lo que Alberto había empezado. Para ellas, una vida salvada es el reconocimiento a su trabajo y la compensación de otros sucesos similares en los que, por desgracia, no se consiguen estos resultados. Su actuación el día 16 supuso cerrar la llamada 'Cadena de la vida', que es como se conoce a la sucesión de acciones consecutivas (o eslabones) llevadas a cabo por diversos intervinientes en distintos momentos de la asistencia a personas como Carlos. Cada eslabón es parte de un concepto integral de asistencia que mejora los resultados obtenidos en el proceso de atención a la parada cardiorrespiratoria de forma global.