Gabilondo rechaza un pacto con Podemos tras el 4-M: "Con este Pablo Iglesias, no"

El candidato del PSOE a las elecciones del 4-M, Ángel Gabilondo, ha rechazado este lunes pactar un Gobierno con Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid. "Con este Iglesias no", ha asegurado de forma contundente en una entrevista en La Sexta.

Gabilondo ha señalado que "planteadas las cosas como están", él dice 'no' a Podemos. "No quiero un clima de confrontación, de extremismo. No quiero eso sinceramente", ha dicho el candidato socialista.

Gabilondo ha asegurado que le gustaría llegar a pactos de Gobierno con Ciudadanos y Más Madrid: "Es lo que yo querría. Es lo que quise en 2019 porque así se construía y constituía un espacio plural y abierto"