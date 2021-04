Gabilondo se alinea con Sánchez y dice que los datos de Ayuso sobre la pandemia "no coinciden"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha señalado este lunes que los datos diarios de Covid posteriormente son actualizados y que la cifra que se da en el día "no suele coincidir con la actualización que sale después".

Así ha respondido preguntado en una entrevista en 'La 1' recogida por Europa Press por si el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso miente sobre los datos, después de que haya trascendido que el presidente del Gobierno de la Nación, Pedro Sánchez, cuestionó los datos de la Comunidad de Madrid en una conversación con periodistas.

"Yo no hablo en términos de mentir", ha manifestado Gabilondo, quien ha explicado que la Comunidad traslada unos datos al Ministerio de Sanidad y después de unos días los actualiza, "y los datos dados el primer día no suelen coincidir con la actualización que sale después, y por tanto ahí hay un desfase que produce unos resultados que ya cada uno los calificará como sea, pero desde luego es cierto que los datos que se dan en el día luego son actualizados por la propia Comunidad". "No quiero juzgar intenciones, lo que sí quiero es que se sepa que es así", ha agregado.

Por otro lado, Gabilondo ha reafirmado que las posibilidades de haber fallecido en Madrid por Covid son un 54 por ciento más elevadas que en otro lugar, según concluye el Ministerio de Sanidad sobre la base los datos estadísticos. En cuanto a la vacunación, ha considerado que "lo que hay que hacer es cumplir la estrategia nacional", establecida por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, porque además está coordinada con la Unión Europea, y "hay que moverse en ese ámbito".

Respecto a la planificación de la vacunación por parte del Gobierno regional, ha calificado de "error" vacunar de forma centralizada a la población, aunque ha reconocido que "ahora se ha ampliado", y ha defendido que se vacune en los centros de salud.