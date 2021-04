El futuro del Hospital Isabel Zendal tras el 4-M

EL PP APUESTA POR LA CONTINUIDAD

El Zendal ha sido uno de los proyectos estrella de la breve legislatura que ha tenido desde el verano del 2019 Isabel Díaz Ayuso y, en caso de revalidar el cargo de presidenta, lógicamente lo seguiría siendo.

Un hospital especializado en pandemias o para atender emergencias o posibles catástrofes, con una estructura de techos altos y módulos en vez de habitaciones con camas. Todo en una ubicación privilegiada, junto al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Se seguiría apostando por tener una plantilla variable en función del número de ingresados y continuaría siendo un punto importante de vacunación. Desde Febrero se está vacunando allí a los docentes madrileños y desde esta semana a la población general de entre 60 y 65 años; y a los mutualistas de de entre 70 y 80.

EL PSOE NO LO CIERRA, PERO INTRODUCIRÍA CAMBIOS

La candidatura socialista encabezada por Ángel Gabilondo tiene clara su postura: “no cerraremos el hospital para no dilapidar el dinero invertido”, pero tampoco seguiría el concepto de hospital de pandemia que hay ahora.

En caso de gobernar, el PSOE lo convertiría en hospital público de verdad con una plantilla estable y con buenas condiciones laborables. Hay que recordar que el grupo socialista siempre se ha opuesto a este proyecto. Sobre todo con ese sobrecoste final de 100 millones de euros que, asegura Gabilondo, no han sido nunca justificados con ningún informe.

MÁS MADRID: NO LE GUSTA, PERO NO LO CERRARÁ

Según aseguran a COPE fuentes de la candidatura de Mónica García, el Isabel Zendal nunca debió abrirse. Consideran que no ha aliviado la presión hospitalaria y ha absorbido recursos y personal. “Pero no vamos a cerrarlo”, nos cuentan. “Sería absurdo no intentar aprovechar los 150 millones empleados”, incidiendo en la misma línea de opinión que el PSOE.

Desde Más Madrid están valorando varios proyectos para convertir el Zendal en un espacio que dé respuesta algunas de las necesidades de la sanidad madrileña: falta de centros de investigación, de camas de media y larga estancia y de espacios de rehabilitación.

CIUDADANOS

Desde la candidatura de Edmundo Bal, aseguran que su intención "es, por supuesto, seguir usando el Zendal y aprovechar todas sus capacidades para sacarle el mayor rendimiento posible, ya que es capaz de dar soporte a toda la red hospitalaria del Servicio Madrileño de Salud ante cualquier emergencia que pueda producirse".

Argumentan también que "de esta manera, no sobrecargaremos el resto de hospitales madrileños, y para que estos puedan dedicar todos sus recursos a otras patologías y necesidades de los madrileños". Porque recuerdan que, tras las elecciones, la gestión sanitaria de la Comunidad de Madrid va a seguir siendo prioritaria porque la pandemia va a seguir estando ahí.

VOX

Su apoyo al Hospital Isabel Zendal siempre ha sido notorio. Rocío Monasterio ha asegurado en varias ocasiones que este hospital es "una buena inversión en sanidad pública. Un ejercicio de responsabilidad para sacar el COVID del resto de centros sanitarios madrileños".

Además, desde primeros de año insistió en el mensaje de que el Zendal debería ser utilizado cmo "gran centro de vacunación". Algo que se está produciendo ya desde febrero. Por allí han pasado miles de docentes a ponerse la primera dosis de la Astra Zéneca y desde este miércoles también se está vacunando a la población general de entre 60 y 65 años.

Por tanto, la postura de VOX tras las elecciones del 4-M es clara: seguir apoyando a este centro sanitario.

UNIDAS PODEMOS

Nos hemos puesto en contacto para conocer las intenciones del grupo morado respecto a este centro sanitario, pero no hemos obtenido respuesta. Aún así, su líder, Pablo Iglesias, ha asegurado esta semana que si consigue ser presidente de la Comunidad de Madrid, cerrará el Hospital Isabel Zenda porque "no es compatible con un Gobierno que tenga coherencia y decencia".

Segú el candidato morado, en este centro sanitario se ha optado "por la segregación, por la privatización y por un modelo hospitalario que tiene más que ver con la propaganda que con la democracia".