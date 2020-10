Franco (PSOE) defiende que el estado de alarma era la única salida y hemos acertado

El secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, ha defendido este domingo las medidas adoptadas en Madrid por Pedro Sánchez que "buscó más la protección de la salud que un puñado de votos", y ha asegurado que el estado de alarma "era la única salida y hemos acertado". En una intervención tras una reunión telemática con alcaldes socialistas del sur de Madrid afectados por la pandemia, Franco ha reconocido que, a veces, se han aprobado medidas "impopulares" pero siempre se antepusieron los intereses generales a los partidistas.

"Bastante paciencia ha tenido nuestro presidente y bastante comedido ha sido con la decisión que ha tomado de declarar el estado de alarma. Era la única salida posible y, una vez más, hemos acertado", ha señalado. El también delegado del Gobierno en Madrid ha subrayado la "incompetencia" del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso para gestionar la crisis, que no ha querido negociar y ha lamentado el "intento de humillación" de la presidenta madrileña que no respondía a las llamadas del ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Franco ha insistido en que lo que es "inaceptable" es que se use la pandemia contra el Gobierno porque no es una lucha ideológica. "Tenemos un enemigo común y entre todos hay que luchar", ha apremiado el dirigente socialista a los alcaldes reunidos, a los que ha expresado su reconocimiento por el trabajo realizado.

Por su parte, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, que también ha intervenido en el acto, ha reprochado a Díaz Ayuso que no ejerza sus competencias y que "su grito", al que se alía el resto del PP, es "yo no he sido", derivando siempre responsabilidades a los otros. A juicio de Gabilondo, lo peor de todo es que "mientras persisten las controversias, el virus hace su trabajo" y ha considerado "muy preocupante" que Díaz Ayuso y su Gobierno estén "a otra cosa".

En la misma línea el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha subrayado la intencionalidad del PP de confrontar con el Gobierno nacional y mantener el enfrentamiento entre las instituciones.

Hernández se ha referido al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que, a su juicio, no opera igual desde que es portavoz nacional del PP: "Es menos alcalde y más portavoz", ha dicho. No obstante, al igual que el resto de participantes en el acto, Hernández ha reprochado al alcalde "la defensa numantina del Gobierno de la Comunidad y de la estrategia de (Pablo) Casado".