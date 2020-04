Estas son las instrucciones para el final del curso escolar en los centros madrileños

Lo más destacado es que en la evaluación final se tendrá en cuenta la evolución del alumnado durante los dos primeros trimestres, pero el tercer trimestre también será académico, evaluable.

No obstante, los profesores deberán valorar las posibles carencias no achacables al propio alumnado, como el no tener Internet ni medios para la educación on-line puesta en marcha tras el cierre de los centros. Es la manera de asegurarse de que esos alumnos resultan perjudicados por esta modificación de criterios. En caso de no superarse el curso, se realizarán adaptaciones y planes específicos personalizados de apoyo y refuerzo educativo para estos alumnos de cara al curso escolar 2020-2021.

Además, y según se puede leer en la resolución firmada hoy, dada la prolongación del periodo de suspensión, se avanzará en aspectos del currículo con las adaptaciones y la flexibilidad necesarias. Los profesores, por su parte, priorizarán aquellos aprendizajes esenciales para permitir el progreso académico, es decir, pasar de curso u obtener el título correspondiente.

Sobre pasar de curso, la Consejería de Educación dice que hay que respetar la normativa vigente Estatal y la de la Comunidad de Madrid para cada enseñanza. Se recuerda que la permanencia de un año más en la etapa tiene un carácter excepcional y se adopta tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno.

Por último se fijan las fechas de las evaluaciones finales, que deberán estar concluidas antes del 16 de junio, las ordinarias, y del 26 de junio, las extraordinarias. En segundo de Bachillerato, está previsto que los centros programen la evaluación final ordinaria antes del 23 de junio, mientras que la prueba extraordinaria se realizarán por los centros los días 1 y 2 de septiembre.