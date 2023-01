Dos años después de Filomena, los afectados siguen sin recibir ayudas

Ni del Estado, ni de la Comunidad de Madrid, ni del Ayuntamiento de la capital. Marian Planes tiene una explotación bovina en Colmenar Viejo y nos cuenta a Cope que no sólo no han recibido un euro de las administraciones públicas, es que, encima, no están teniendo facilidades para reparar todo lo que la nieve arrasó.

“Los compañeros que tenían naves que se han hundido, no han podido volver a construirlas porque no se facilitan las calificaciones urbanísticas por parte de la Comunidad de Madrid”, nos explica. “Y a los compañeros que se les cayeron los invernaderos, les ha pasado exactamente igual”.

Por eso Marian está convencida de que, si hubiera una nueva Filomena, volverían a sufrir las mismas consecuencias. Y eso que ella ha tenido algo más de suerte que el resto de ganaderos madrileños porque su Ayuntamiento, el de Colmenar Viejo, si les ha echando una mano.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, también ha hecho balance de este aniversario. Reconoce que sigue sin entender cómo se han concedido las indemnizaciones. “Por qué, por ejemplo, los árboles que estaban dentro de los parques si podían ser indemnizados pero el arbolado viario se quedaba fuera de las ayudas de Filomena o, al mismo tiempo, por qué algunas calles de algunos distritos si eran indemnizables y, sin embargo, los desperfectos en otros distritos, que eran exactamente los mismos desperfectos, no han sido objeto de indemnización”.

Y es que de los 76 millones que solicitó el Consistorio madrileño, finalmente, sólo se les han concedido 38. Eso si, insiste Martínez Almeida, en que la capital está mucho más preparada hoy para afrontar un episodio histórico como éste.