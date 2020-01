El Doce de Octubre reivindica a Ramón y Cajal con una exposición de sus dibujos neuronales

La doctrina de la neurona fue la mayor aportación a la ciencia de Santiago Ramón y Cajal. Descubrir que el sistema nervioso está formado por entidades independientes -las famosas neuronas-, que se comunican entre sí, llevó a Ramón y Cajal a los altares del Premio Nobel de Medicina en 1906. Sus trabajos supusieron una auténtica revolución en el ámbito de la neurociencia. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) celebra este año el centenario de la fundación del Instituto Cajal, creado en 1920 para honrar la memoria del científico español. Ahora el Hospital Doce de Octubre rinde homenaje al investigador aragonés con la exposición “Ramón y Cajal. Ciencia y Arte” que se podrá ver en el Centro de Actividades Ambulatorias del Doce de Octubre hasta el próximo 28 de febrero.

La comisaria de la muestra es la responsable del Área de Ciencia y Cultura de este hospital madrileño, Belén Yuste, quien asegura a COPE que “Ramón y Cajal quería ser artista pero su padre le obligó a hacerse médico. Finalmente consiguió aunar de manera magistral esas dos facetas, la artística y la científica. Se exponen estos dibujos neuronales, una ocasión única para verlos; también mostramos fotos dedicadas o manuscritos como la carta que le escribe a su amiga, la escritora Concha Espina, comunicándole que ha ganado el Premio Nobel en 1906”. Belén Yuste añade: “Lo que queremos es acercar a Ramón y Cajal a la gente de la calle para que se conozca mejor al gran personaje científico que tenemos en España y que el mundo admira. Además fue un gran humanista aunque nunca llegó a ser buen estudiante”.

Para Yuste, “es incomprensible que su legado no esté expuesto de manera pública y que desde fuera de España nos saquen los colores; los científicos extranjeros no pueden entender cómo un país tan importante como el nuestro no haya reconocido la figura de Ramón y Cajal como se merece”.

En declaraciones a COPE, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, Miguel Ángel Sánchez, nos cuenta que “hemos musealizado en el Colegio 1500 metros cuadrados dedicados a Ramón y Cajal”. Cuando se convierta en un museo definitivo supondrá “un repaso a la ciencia desde el siglo XIX al XXI. Un museo moderno con métodos audiovisuales e interactivos donde se pueda ver todo lo que está haciendo de bueno la ciencia. Habrá decenas de miles de piezas. El CSIC ya nos ha prestado muchas piezas. El presupuesto está aprobado. Solo estamos pendientes de que el Ayuntamiento apruebe la licencia de obra, un proceso más complejo de lo habitual al tratarse de un edificio protegido (bien de interés cultural); en cuanto comiencen los trabajos el Museo será una realidad en menos de un año”.